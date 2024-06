Real Madrid : Endrick se prononce sur la concurrence avec Kylian Mbappé

Après l’Euro 2024 qu’il tentera de remporter avec l’équipe de France, Kylian Mbappé (25 ans) va enfin débuter sous le maillot du Real Madrid. Une première qui sera forcément attendue par les supporters, mais aussi par ses futurs partenaires. Cependant, le capitaine des Bleus ne sera pas la seule nouvelle attraction, puisque le Brésilien Endrick (17 ans), plus grand espoir actuel du football brésilien, va également faire ses débuts aux côtés de Mbappé.

Et si le Brésil s’inquiète pour le temps de jeu de sa nouvelle star, le joueur de Palmeiras est ravi d’évoluer avec l’attaquant français. «L’avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Mbappé est un joueur incroyable. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j’espère que ce sera une belle histoire», a expliqué le buteur en interview pour la RTVE.