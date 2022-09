PSG-Juve : Leonardo Bonucci craint Kylian Mbappé

Représentant de la Juventus hier en conférence de presse, le défenseur central Leonardo Bonucci (35 ans) s'est exprimé avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce soir (21h) en Ligue des champions. Une chose est sûre, il craint le PSG, ses stars et notamment Mbappé : « L’avenir et l’âge sont de son côté. Je suis sûr aussi qu’en raison de la mentalité qu’il a et de sa façon de parler, il veut grandir. Pour nous, ce sera très difficile de jouer contre lui, contre Messi, contre Neymar, contre le PSG en général [...] ».

Les Bianconeri auront donc fort à faire pour stopper l'armada d'étoiles parisiennes et le virevoltant 'KM7' avec ses 7 buts, en laissant le moins d'espaces possible tout en étant solidaires : « Il faudra un grand travail d’équipe pour faire mal au PSG. » a rajouté le champion d'Europe italien auprès des journalistes présents.

