Pays-Bas : Egdar Davids nouvel adjoint de Louis van Gaal

Ancienne gloire de l'Ajax Amsterdam et de l'AC Milan, l'ex-milieu offensif néerlandais Edgar Davids s'était essayé au poste d'entraîneur, mais n'avait pas connu des expériences réussies en Angleterre (Barnet FC en D4 anglaise, 2012-2014) puis au Portugal (SC Olhanense, 2021). L'ex-international (74 sélections, 6 buts) fait son retour en sélection, cette fois-ci en tant qu'adjoint du sélectionneur des Oranjes Louis van Gaal.

«Je suis non seulement fier mais aussi super enthousiaste de pouvoir poursuivre ma carrière d'entraîneur aux côtés d'un entraîneur aussi renommé que Louis van Gaal et de travailler avec l'élite absolue des Pays-Bas», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué de la KNVB. Van Gaal s'est également exprimé quant à son arrivée : «je suis ravi qu'Edgar Davids ait rejoint notre staff technique. (...) Nos chemins se sont régulièrement croisés dans le passé et je suis convaincu qu'il remplira ce rôle de manière excellente. Les joueurs peuvent profiter de manière optimale de son expérience en tant qu'international sur quatre tournois finaux internationaux.»