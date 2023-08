Lens : Kevin Danso à un pas d’une prolongation

C’est l’un des gros dossiers estivaux en Ligue 1 : l’avenir du défenseur central autrichien du RC Lens, Kevin Danso (24 ans). Largement mentionné comme une priorité estivale du Napoli de Rudi Garcia pour remplacer le défenseur coréen Kim Min-jae, parti au Bayern Munich, le roc défensif des Sang et Or est aujourd’hui plus proche d’une prolongation avec le club nordiste. Selon nos informations, la direction lensoise est confiante à l’idée de fermer la porte des négociations avec Naples et ainsi prolonger le bail de Danso à Lens.

D’après nos indiscrétions, le RC Lens propose un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires au stade Bollaert, accompagné d’un salaire avoisinant les 120 000 euros par mois, soit le triple de son précédent salaire. Du côté de l’Italie, la direction napolitaine proposait un contre de trois années à l’Autrichien de 24 ans. Tous les signaux semblent aujourd’hui positifs pour une prolongation tant attendue de Kevin Danso à Lens.

