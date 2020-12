Atlético de Madrid : lourde sanction pour Kieran Trippier !

Kieran Trippier (30 ans) ne s'attendait sûrement pas à cela. Le latéral droit anglais a été lourdement sanctionné ce mercredi par la Fédération Anglaise de Football. La raison d'une telle sanction ? Le joueur de l'Atlético de Madrid n'aurait pas respecté les règles de la FA concernant les paris sportifs.

Pire, l'international britannique aurait clairement nié les faits, ce qui n'aurait pas forcément joué en sa faveur dans ce dossier. Et l'intéressé va payer lourdement son comportement. La FA a ainsi suspendu pendant dix semaines Kieran Trippier et l'a condamné à payer 70 000 livres sterling. « La suspension qui comprend toutes les activités liées au football, est effective dans le monde entier à partir d'aujourd'hui mercredi 23 décembre 2020 suite à une demande auprès de la FIFA, » précise le communiqué de l'instance. En clair, Trippier devrait manquer plusieurs matchs avec les Colchoneros...

Kieran Trippier has been suspended for 10 weeks and fined £70,000 following misconduct in relation to breaches of The FA’s Betting Rules. Full statement: https://t.co/IgiH2vBKAZ. pic.twitter.com/YaSUPj3PiI