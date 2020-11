Nouvelle charge du clan Griezmann contre le FC Barcelone et Lionel Messi

Parti rejoindre l’équipe de France ces derniers jours, Antoine Griezmann (29 ans) risque d’avoir les oreilles qui sifflent. Et son retour à Barcelone s’annonce animé. Dans le dur en Catalogne, l’international français (84 sélections, 33 buts) n’a toujours pas réussi à s’adapter à son nouveau club, et ce, malgré les différents changements d’entraîneurs.

Un terrible constat pour celui qui se faisait une joie de rejoindre l’un des deux plus grands clubs d’Espagne et du monde. Pour essayer d’expliquer cet échec, plusieurs justifications ont été avancées. Et celle qui est souvent revenue pointe du doigt Lionel Messi. Une théorie que partage volontiers l’ancien conseiller de Grizi, Eric Olhats. Dernièrement, il avait d’ailleurs tiré à boulets rouges sur l’Argentin dans les colonnes de France Football.

Lionel Messi encore chargé

« Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir », pouvait-on lire. Un extrait qui en dit long. Et hier, c’est l’oncle du Tricolore, Emmanuel Lopes, qui a lâché quelques mots déjà repris par les médias espagnols. Dans le cadre du documentaire de M6 consacré au Blaugrana, « Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné », Lopes n’a pas mâché ses mots.

« Je savais qu'il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon. » Le retour à Barcelone promet d'être chaud pour l'attaquant international français…