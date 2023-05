Carlos Borges la nouvelle pépite de Manchester City qui écrase tout sur son passage !

La suite après cette publicité

Bien aidé par une puissance financière impressionnante, Manchester City a su néanmoins la capitaliser pour devenir le club référent en Angleterre sur les dernières saisons. Actif sur le plan des transferts, les Mancuniens restent également un club doué sur le plan de la formation. Phil Foden (22 ans), Cole Palmer (21 ans) ou encore Rico Lewis (18 ans) en sont de bons exemples, tout comme James McAtee (20 ans) auteur d’un prêt brillant à Sheffield United. Formant aussi au fil des années Brahim Diaz (AC Milan), Jadon Sancho (Manchester United), Romeo Lavia (Southampton) ou encore Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Manchester City est devenue une académie de premier plan en Angleterre (sacré en 2021, 2022 et 2023). C’est dans cet environnement idéal pour l’expression de jeunes talents que grandit depuis 2014 Carlos Borges.

L’ailier gauche portugais de 19 ans est arrivé à l’époque en provenance du Sporting CP alors qu’il venait tout juste d’avoir 10 ans. Grandissant au sein du club anglais comme en sélection portugaise où il est désormais membre de l’équipe U19, le natif de Sintra vient de réaliser une saison hors-norme. Joueur vif, rapide, technique et qui s’est amélioré grâce au futsal, Carlos Borges impressionne au sein des équipes jeunes du club anglais. Meilleur à gauche, mais aussi capable d’évoluer à droite, il avait déjà été sacré en 2021 en tant que meilleur joueur U18 des Sky Blues. Il avait aussi profité de l’occasion pour connaître ses premiers pas en Youth League. Une compétition où il s’est distingué cette saison.

Une belle Youth League

Certes éliminé comme son équipe de Manchester City au stade des huitièmes de finale contre le futur finaliste, le Hajduk Split (2-1 après prolongations), Carlos Borges a été un des meilleurs joueurs de la compétition et figure d’ailleurs dans notre onze type. Auteur de 4 buts et 6 offrandes en 6 matches, il aura été décisif à chaque rencontre dans cette compétition. Une importance capitale au sein de l’effectif anglais qu’il a su avoir tout au long de la saison. Au-delà de l’aspect offensif, il s’est concentré pour apporter plus sur le plan défensif cette saison.

Son coach Brian Barry-Murphy l’avait salué en février dernier lors d’une victoire 3-1 contre Liverpool : «il améliore constamment ce côté de son jeu (la finition, ndlr) et pour moi, sa performance d’aujourd’hui était pleine de qualités de leadership avec la façon dont il a joué pour l’équipe et a aidé Tom Galvez à défendre quand il avait besoin d’aide. Liverpool a une façon unique de jouer avec la façon dont ils cherchent à pénétrer votre ligne défensive encore et encore, donc il y avait beaucoup de travail défensif à faire pour Carlos. Donc, pour moi, c’est vraiment bénéfique de lui montrer les avantages de travailler si dur pour l’équipe, puis de saisir les opportunités.»

Les yeux vers l’équipe première

Des opportunités saisies pleinement par Carlos Borges qui n’aura eu de cesse de porter son équipe vers le sacre en Premier League 2 grâce à ses performances. C’est simple, le joueur qui a disputé 33 rencontres cette saison affiche pas moins de 29 buts et 18 offrandes avec l’équipe U21 de Manchester City. Des chiffres hallucinants qui confirment la montée en puissance d’un phénomène. Ce dernier a d’ailleurs pour modèle un joueur qui a régulièrement affronté les Sky Blues quand il était à Liverpool, Sadio Mané. «Je regarde Sadio Mané, c’est un ailier de haut niveau, un joueur de haut niveau. Je l’admire. Il est rapide, direct. Il n’en fait pas trop, il aime les une-deux et quand il a besoin d’y aller, il y va», expliquait Carlos Borges dans un entretien pour le Manchester Evening News en février dernier.

Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 en profitait d’ailleurs pour faire un appel du pied à l’équipe première : «cela signifierait beaucoup, j’ai travaillé pour cela pratiquement toute ma vie. Ce n’est pas facile à ce stade dans un tel club, mais je dois continuer à travailler et à travailler. Si nous en avons l’occasion, nous devons la saisir.» Celle-ci est apparue puisqu’il a pu s’entraîner avec l’équipe première depuis. Outre cela, il vient d’être récompensé avec le titre de meilleur joueur de Premier League 2 sur la saison 2022/2023. Les voyants sont donc au vert pour Carlos Borges dont la carrière s’annonce prometteuse.