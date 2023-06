L’AC Milan de Gerry Cardinale prépare sa révolution à bas coût

La suite après cette publicité

Malgré une saison marquée par un retour en Ligue des Champions, avec notamment une demi-finale perdue face au rival et voisin de l’Inter, l’AC Milan a vécu une fin d’exercice 2022-2023 très mitigée d’un point de vue sportif et financier. Outre l’élimination de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Rossoneri ont terminé au pied du podium en Serie A. Si le club lombard s’est écroulé en deuxième partie de saison, la direction milanaise a décidé de faire le ménage. En désaccord sur plusieurs points, dont le recrutement de plusieurs joueurs au niveau jugé insuffisant à l’image de Charles De Ketelaere, Paolo Maldini et Gerry Cardinale sont arrivés à un point de non-retour provoquant le départ du légendaire défenseur italien et une véritable onde de choc dans le monde du football de l’autre côté des Alpes.

Quelques jours auparavant, une autre bombe avait en effet laissé des traces dans les rangs de l’AC Milan. Zlatan Ibrahimovic prenait sa retraite et laissait le club lombard orphelin de l’une de ses stars les plus charismatiques des dix dernières années. Avec son âge avancé pour un joueur professionnel, le géant suédois ne pensait sûrement pas que son départ allait précipiter une révolution au sein du club milanais. Et pourtant. Sans Zlatan Ibrahimovic et Paolo Maldini, le nouveau propriétaire a toutes les clés en main pour arriver à ses fins en instaurant un fonctionnement à l’américaine comme il a pu le faire avec les Yankees de New York en MLB et les Cowboys de Dallas en NFL. Néanmoins, un détail, et pas des moindres, laisse planer un doute, les finances de l’équipe basée à San Siro sont dans le rouge et le club italien n’est pas au mieux financièrement parlant.

Un mercato en eaux troubles

Une très mauvaise nouvelle pour un club qui veut enclencher une révolution. Surtout en début de mercato. Et le départ de Sandro Tonali en est d’ailleurs la preuve. Véritable pierre angulaire du milieu de terrain de l’AC Milan sous la houlette de Stefano Pioli, l’international italien va faire ses valises pour s’envoler en Premier League, du côté de Newcastle. Un aveu de faiblesse quand on connait l’importance du joueur de 23 ans sur le jeu de son équipe, mais aussi pour son avenir à plus ou moins long terme. Mais grâce à son transfert, estimé à 70 millions d’euros sans compter les différents bonus qui s’additionneront, le club milanais va s’offrir un bol d’air frais, mais aussi la possibilité d’avoir un peu plus de liquidités à un moment important. L’enveloppe prévue pour ce mercato estival passerait ainsi à 100 millions d’euros alors que la direction lombarde espère voir cinq joueurs débarquer au Milanello cet été.

Un nouveau départ surprise qui fragilise la colonne vertébrale de l’AC Milan. Et ça ne devrait pas s’arrêter là puisque Mike Maignan pourrait également être intéressé par un nouveau défi loin de la ville lombarde. D’autant plus que le départ de Paolo Maldini a profondément marqué le portier français qui n’avait pas hésité à pointer du doigt sa direction après son choix de se séparer du légendaire défenseur milanais. Même si l’idée d’un départ à Chelsea, qui était pourtant en pôle pour l’accueillir, a vite été écartée par le principal intéressé, nul doute que d’autres écuries européennes se positionneront sur le gardien de 27 ans. Les dirigeants rossoneri réfléchiront en cas d’offre intéressante qui arriverait sur la table des négociations, tout comme pour un autre Français, un certain Pierre Kalulu, ciblés par plusieurs formations de Premier League, comme nous vous le révélions dernièrement.

Des recrues qui se font attendre

Pour ce dernier, nous sommes en mesure de vous confirmer que si une offre de 25 millions arrive en provenance d’Angleterre, la direction milanaise ne se fera pas prier pour laisser partir son défenseur français. Enfin, le dernier départ concerne Fodé Ballo-Touré. Selon nos informations, le club milanais doit faire de la place dans son contingent d’extra-communautaire et l’ancien joueur de Ligue 1 en paierait les pots cassés. Grâce à ces différents départs, l’AC Milan espère se renforcer avec l’arrivée de cinq joueurs pour une enveloppe de 100 millions d’euros comme dit ci-dessus. Mais le pessimisme est de mise, la faute à des finances actuellement dans le rouge. En effet, cela représenterait seulement 20 millions par recrue. La seule certitude reste donc la prolongation de Rafael Leao qui avait été actée avant le départ de Paolo Maldini, ce qui ne plaide pas en faveur des nouveaux hommes forts de la direction sportive, Giorgio Furlani et Geoffrey Moncada.

Si les dossiers Domenico Berardi et Tommaso Baldanzi ont été définitivement mis de côté après le départ du légendaire défenseur milanais, le nouveau duo à la tête de la direction sportive n’a pas encore réussi à réaliser un gros coup lors de ce mercato estival. Alors que plusieurs pistes sont toujours en attente, à l’image des arrivées potentielles de Christian Pulisic, de Ruben Loftus-Cheek et d’Adama Traoré. Mais ce n’est pas tout puisque les Rossoneri visent 4 attaquants de renom pour repartir sur des bases solides : Mauro Icardi, Gianluca Scamacca, Alvaro Morata et Loïs Openda ; après l’échec de la piste menant à Marcus Thuram, qui va s’engager très prochainement avec l’Inter. Le chantier s’annonce donc véritablement colossal en Lombardie. La mission de la direction s’annonce, elle, très compliquée. Affaire à suivre…