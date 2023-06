AC Milan : Gerry Cardinale veut installer un projet à l’américaine malgré les inquiétudes internes

La suite après cette publicité

Les résultats jugés décevants en Serie A et la violente élimination en demi-finale de Ligue des Champions par le rival milanais a envenimé les relations déjà austères entre Paolo Maldini et Gerry Cardinale, propriétaire et investisseur de RedBird, avec qui le légendaire défenseur italien entretenait de gros désaccords. Le 6 juin dernier, Paolo Maldini a donc été remercié par les propriétaires américains des Rossoneri, qui ont ainsi décidé de faire peau neuve dans la direction sportive du club en se débarrassant également de son bras droit, Federico Massara. Depuis cette véritable bombe médiatique, l’AC Milan n’arrive pas à remplir pleinement ses objectifs estivaux, malgré les promotions de Giorgio Furlani et Geoffrey Moncada à la tête des décisions sportives.

Hormis la prolongation de contrat de Rafael Leão, validée par Paolo Maldini avant son renvoi, l’AC Milan fait du surplace cet été. Tous les dossiers entamés en amont par l’ancien international italien ont été mis à la poubelle et c’est en toute logique que les Rossoneri ont pris du retard sur leurs concurrents directs, à l’heure où certains clubs du haut de tableau italien ont verrouillé plusieurs arrivées et accords verbaux avec des joueurs. D’après nos informations, Paolo Maldini était même en passe de battre la concurrence pour la signature de la pépite italienne Tommaso Baldanzi et avait aussi fait un grand pas pour boucler la venue de Domenico Berardi. Aujourd’hui, la plupart des petits papiers signés Maldini ont été mis de côté. Pour une raison bien précise.

Grosses inquiétudes en interne

Selon nos informations, récoltées auprès de certains employés du club, les départs de Paolo Maldini et Frederic Massara ont eu l’effet d’une véritable onde de choc dans les bureaux de l’AC Milan et dans la presse régionale qui suit le club au quotidien. Le propriétaire américain Gerry Cardinale a fait part de son envie d’instaurer une culture sportive à l’américaine en investissant plus sur le marketing, les infrastructures et la technologie, à la fois sportive et médicale, pour révolutionner le club milanais. Suivant «un modèle à la NBA», le patron du fond d’investissement RedBird est déjà propriétaire des Yankees de New York en MLB et des Cowboys de Dallas en NFL. Il compte bien s’appuyer sur plusieurs experts américains, notamment Billy Beane (ancien joueur et dirigeant de baseball) et Luke Bornn (créateur de Zelus Analytics), en utilisant un maximum l’analyse de données et de statistiques avancées. Une ambiance Silicon Valley pourrait envahir les couloirs de la Casa Milan, siège social du club.

L’objectif est ainsi de pérenniser les finances des Rossoneri, en misant sur une économie à moindre risques lors des fenêtres de mercatos avec une sorte de salary cap imposé - d’où la séparation avec Paolo Maldini qui avait dépensé plus de 50 millions d’euros l’été dernier pour des succès jugés trop relatifs. Et d’après nos indiscrétions, ce changement de cap inquiète fortement certains membres de la direction sportive, y compris le nouveau duo fort composé de Giorgio Furlani et Geoffrey Moncada, qui préfèrent employer des moyens plus classiques dans les négociations et l’élaboration des cibles estivales. Autre point capital dans le projet de Gerry Cardinale : le dossier du futur stade, alors que les négociations pour construire une enceinte (sans l’Inter Milan) à San Donato, ville de la banlieue milanaise, se sont accélérées ces dernières semaines. Située près d’une porte de la ville de Milan, cette zone donne une visibilité cruciale pour attirer les sponsors et accroît le souhait de Gerry Cardinale de construire un véritable hub sportif à la gloire des Rossoneri (boutiques, terrains, restaurants, bars, musées, fans expériences…)

Un mercato en eaux troubles

Aucune arrivée mais de nombreuses rumeurs. Les noms liés au club milanais ont été bien nombreux ces dernières semaines. Si l’accord verbal semble acté avec Daichi Kamada, l’officialisation se fait encore attendre. Les négociations sont toujours en cours avec Villarreal pour Samuel Chukwueze, avec Fenerbahçe pour la pépite turque Arda Güler mais aussi avec Sassuolo pour Davide Frattesi. D’après nos informations, c’est l’Inter Milan qui reste en pole position pour s’attacher les services du milieu italien : le board milanais devrait donc encaisser un nouvel échec après le choix de Marcus Thuram de s’engager chez les Nerazzurri. Si l’AC Milan a également rejoint la course pour l’attaquant Gianluca Scamacca, c’est bien l’AS Roma qui est en avance dans la signature du buteur de West Ham. L’international malien El Bilal Touré est aussi sur les tablettes milanaises mais n’est pas une priorité absolue à ce jour, le club d’Almeria étant gourmand pour vendre son attaquant.

Dernier dossier sur le feu : le milieu serbe de l’Udinese, Lazar Samardžić mais une fois de plus, la transaction s’annonce compliquée puisque le Napoli est positionné sur le milieu depuis plusieurs mois, alors que le joueur rêve toujours de Bundesliga. La vente de Sandro Tonali à Newcastle pour un montant de 70 millions devrait donner un sacré coup de pouce dans les multiples négociations bloquées avec les joueurs et les clubs mentionnés précédemment. Mais aujourd’hui, l’AC Milan se cherche et avance dans un épais brouillard depuis le clash entre Paolo Maldini et Gerry Cardinale. Le poids qu’avait la légende italienne auprès des agents, des joueurs, des clubs et des autres institutions semblent avoir été largement sous-estimés par le propriétaire américain. Un véritable bras de fer est désormais lancé en interne puisque les désaccords continuent de grossir sur le chemin que doit prendre l’AC Milan. Entre modernisme à l’américaine et romantisme à l’italienne, les inquiétudes persistent au fil que les semaines passent. Et la gronde des tifosi se fait aussi de plus en plus entendre.