Les coulisses de l’arrivée de Marcus Thuram à l’Inter Milan

Après Sochaux, Guingamp et quatre saisons passées sous le maillot du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram (25 ans) va donc s’offrir un nouveau challenge. Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, l’attaquant français (10 sélections) a, en effet, décidé de découvrir un nouveau championnat et devrait s’engager dans les prochains jours avec l’Inter Milan où il signera un contrat de 5 ans avec la formation italienne. Le dénouement d’un long processus de négociations.

Déterminé à l’idée de passer un cap supplémentaire dans sa carrière, qui plus est à quelques mois de l’Euro 2024, le natif de Parme n’avait pas souhaité prolonger son bail avec les Poulains. «Pour Marcus Thuram, nous avons fait des efforts. Nous devons l’accepter si des clubs encore plus grands se dirigent vers Marcus. Le fait que des joueurs nous quittent gratuitement n’est pas une situation positive et je ne peux pas non plus l’enjoliver», affirmait, en ce sens, le directeur sportif Roland Virkus en février dernier. Fallait-il encore connaître la prochaine destination du numéro 10 de Gladbach.

Approché par le RB Leipzig jusque dans les derniers instants, celui qui a inscrit 44 buts et délivré 29 passes décisives en 134 rencontres, toutes compétitions confondues, lors de son passage outre-Rhin avait par ailleurs décidé de recaler le Paris Saint-Germain. Pas forcément convaincu par le projet du club de la capitale, Thuram devait alors se positionner entre l’AC Milan et l’Inter Milan, les deux derniers candidats à sa venue. Et malgré l’insistance de la formation entraînée par Stefano Pioli, l’intéressé a finalement décidé de faire confiance aux Nerazzurri.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque, à ce titre, les raisons de ce choix. Si le quotidien précise, dans un premier temps, que les Rossoneri ont tout tenté en multipliant les visios avec les décideurs, en s’appuyant sur le soutien de certains Français de l’effectif (Maignan, T. Hernandez) et en proposant un décor collectif attractif où Thuram pouvait s’épanouir dans une position axiale, l’Inter Milan a finalement trouvé les mots justes et présenté le projet le plus abouti aux yeux du fils de Lilian.

Déjà intéressé par la venue de Thuram en 2021, le dernier finaliste de la Ligue des Champions a, tout d’abord, promis à son futur buteur qu’il pourrait s’installer durablement dans une position axiale sur le front de l’attaque. L’une des grandes priorités de Thuram dans son choix final. Mais ce n’est pas tout. Fort d’une saison aboutie avec deux titres en Coupe d’Italie et en Supercoupe, l’Inter Milan - troisième de la dernière Serie A - a également pu vanter son style de jeu affirmé, et ce malgré une finale perdue face aux Skyblues de Pep Guardiola. En définitive, un projet sportif solide, un rôle de numéro 9 assuré et un contexte idéal pour prétendre à l’équipe de France dans les prochains mois. Voilà comment l’Inter Milan a raflé la mise…