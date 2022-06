Ilaix Moriba en a déjà marre de Leipzig !

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui a l'oeil en matière de recrutement de jeunes joueurs, c'est bien le RB Leipzig. Et de façon globale, le groupe de la fameuse boisson énergétique a un réseau de recrutement pour le moins efficace aux quatre coins de la planète foot. L'été dernier, les Allemands étaient allés chercher un joueur déjà assez médiatisé, mais qui restait avant tout un joueur à polir : Ilaix Moriba.

Après plusieurs apparitions assez remarquées avec l'équipe première du Barça, le milieu de terrain hispano-guinéen était au coeur d'un petit feuilleton mercato, puisque son contrat arrivait à expiration et plusieurs clubs, dont le Real Madrid, étaient dessus. Si Leipzig a raflé le gros lot, l'aventure allemande du joueur issu de La Masia ne s'est pas passée comme prévu.

Leipzig ne le retiendra pas, au contraire

Trente petites minutes de jeu en Bundesliga sur toute la première partie de saison... Puis un départ en prêt à Valence lors du mercato hivernal, où il a un peu plus joué, sans vraiment briller pour autant. Quatorze apparitions assez anecdotiques en Liga, et une cote qui a globalement bien baissé. Un mauvais choix de carrière ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais comme l'indique AS, le joueur veut déjà quitter Leipzig.

Du haut de ses 19 ans, il veut déjà faire ses valises, et visiblement, c'est réciproque puisque Leipzig est d'accord pour s'en séparer. Un prix de 18 millions d'euros a été fixé, en sachant que 10% du total de la vente terminera dans les caisses du FC Barcelone. Le média espagnol indique que l'Ajax est déjà très intéressé, et compte en faire le remplaçant de Gravenberch, parti au Bayern. Une opportunité idéale pour se relancer...