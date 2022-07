Le Real Madrid a deux cibles offensives pour cet été

La suite après cette publicité

Florentino Pérez s'est montré clair. Invité sur le plateau de l'émission El Chiringuito de Jugones il y a quelques semaines, le président du Real Madrid avait fait une annonce importante. «Pour l'instant, nous avons stoppé le recrutement, notamment parce que nous ne pouvons pas débourser plus. Maintenant, nous devons travailler en juillet et en août pour voir ce qui se passe avec les joueurs qui partent. (Karim) Benzema aura un remplaçant, mais pour le jour où il partira. On ne cherche pas un joueur pour rester sur le banc».

Asensio et Ceballos sur le départ ?

Depuis, Luka Jovic a été transféré à la Fiorentina. Mariano Diaz, lui, a enfin accepté de partir. Getafe est intéressé. Le secteur offensif pourrait aussi être amputé de Marco Asensio. En fin de contrat dans un an, l'Espagnol intéresse plusieurs écuries dont l'AC Milan et Newcastle. Mais finalement, l'international ibérique, qui n'a exclu aucune option pour son avenir, pourrait rester dans la capitale. C'est en tout cas son souhait. AS révèle que l'échec du transfert de Kylian Mbappé à Madrid a fait évoluer sa réflexion. Une attitude qui agace d'ailleurs sa direction puisque le joueur ne cesse de changer d'avis.

Sa situation est scrutée de près au sein de la direction, d'autant qu'il sera libre dans un an. À son sujet, Florentino Pérez avait d'ailleurs confié : «si Marco Asensio va partir ou rester ? Il faut demander à José Ángel (Sanchez) ce qu'il en est. Si Dani Ceballos va partir ou rester ? Ils sont tous bons. Je ne vais pas entrer dans le jeu de dire qui va jouer ou pas. Il y a encore le travail de l'été. Il y a aura peu de signatures, car il n'y a pas de place, pas pour le moment. L'été est très long et on ne sait pas ce qui peut arriver, mais nous avons une équipe consolidée.»

Madrid a déjà deux joueurs en tête

Les champions d'Espagne et d'Europe envisagent d'ailleurs plusieurs scénarios. Selon Onda Cero, en cas de départ de Dani Ceballos, qui veut absolument retourner au Betis, et de Marco Asensio, le Real Madrid passera à l'attaque pour recruter un élément offensif. La priorité se nomme d'ailleurs Christopher Nkunku. Courtisé par plusieurs écuries, le Français a prolongé jusqu'en 2026 le 23 juin dernier. Le tout avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Cela n'empêche pas les Merengues de penser à lui.

Le plan B est Alexander Isak. Ce dernier plaît à direction madrilène. Auteur de 10 buts et 8 assists l'an dernier sous le maillot de la Real Sociedad, le Suédois présente l'avantage de parfaitement connaître la Liga. Son profil est apprécié à Madrid. À Barcelone aussi puisque les Culés ont coché son nom en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski. Le Real Madrid n'en a donc peut-être pas encore terminé avec le mercato. Cela dépendra bien évidemment des départs. Et si jamais certaines ventes venaient à être réalisées, le club de la capitale a déjà tout prévu !