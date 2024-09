Kylian Mbappé remercie le PSG

Les rapports entre le PSG et Kylian Mbappé ne sont plus cordiaux depuis plusieurs mois. Outre un départ douloureux, un litige financier est désormais l’autre élément qui pourrit les relations entre les deux parties. En effet, l’ancien Monégasque réclame, aujourd’hui, 55 millions d’euros aux champions de France en titre. Une somme correspondant à l’ultime tiers d’une prime à la signature (36 millions d’euros brut) que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaires prévus dans son contrat (avril, mai, juin 2024), ainsi qu’une "prime éthique" sur ces trois mois. Oui mais voilà, si la commission juridique de la LFP a récemment donné raison à Kylian Mbappé dans le conflit l’opposant aux Rouge et Bleu, ces derniers ne comptent clairement pas céder.

Par le biais d’un communiqué cinglant, le PSG a ainsi fait savoir qu’il ne comptait toujours pas verser le montant réclamé par l’international français (86 sélections, 48 buts). Malgré cette situation ubuesque entre l’un des plus grands clubs du monde et l’un des meilleurs joueurs du monde, ce dernier a eu la classe de remercier son ancienne équipe ce lundi. En effet, alors qu’il a hérité du Soulier d’Or de la saison dernière en Ligue des Champions. Sur son post Instagram, le buteur de 25 ans s’est fendu d’un message mettant le club de la capitale à l’honneur : «J’ai toujours faim d’en avoir plus. @realmadrid. Merci également à mes anciens coéquipiers et au personnel de @psg. A demain, Hala Madrid !»