Lens : la réaction à chaud d’Angelo Fulgini

Pour son grand retour en Ligue des Champions, le RC Lens a ramené un bon match nul de Séville (1-1). Rapidement mené au score, le club français a serré le jeu et a réussi à égaliser sur un coup-franc d’Angelo Fulgini. Avec un peu plus de réalisme devant le but, les Sang et Or auraient même pu arracher la victoire.

«On est un peu en difficulté en championnat mais on a confiance dans nos principes de jeu et dans notre groupe, on a un groupe de qualité et on l’a prouvé ce soir. C’était presque notre première à tous et on a répondu présent. On est content de ce point», savoure tout de même au micro de Canal Plus le buteur lensois du soir.