OL : la nouvelle sortie de Jean-Michel Aulas sur son avenir

Dans une saison plus que décevante, l’Olympique Lyonnais pointe seulement à la dixième place du Championnat après un nouveau nul concédé à domicile vendredi, contre Nantes (1-1). Le club rhodanien n’a plus qu’une demi-finale de Coupe de France, une nouvelle fois face aux Nantais, pour sauver sa saison et Jean-Michel Aulas n’a jamais caché qu’il quitterait la direction de l’OL si les résultats ne s’amélioraient pas.

Au micro de RMC, JMA est revenu sur son avenir à la tête de l’OL. Si je démissionne si on est dixièmes ? Oui, mais on vient souvent me rechercher après. Peut-être que cette fois, John Textor ne reviendra pas me chercher (…) On travaille main dans la main avec John Textor. On a négocié sur les trois ans une sorte de pleins pouvoirs sur l’OL Groupe. Le jour où la collaboration ne se passera pas bien. Moi, je ne suis plus un petit garçon. C’est une belle expérience pour moi. Si j’ai moins de pouvoir, je m’en vais, a-t-il assuré. Notre saison n’est pas un cauchemar mais c’est très difficile. On a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On a changé de coach et on a pris un entraîneur expérimenté et indépendant sur le plan des idées. Sonny Anderson est également venu nous rejoindre pour nous aider.

