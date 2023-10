Leo Messi sait ce qu’il va faire pendant la trêve de la MLS

La suite après cette publicité

Malgré des débuts tonitruants avec l’Inter Miami depuis son arrivée aux États-Unis, Lionel Messi ne participera pas aux play-offs de la MLS. Son équipe ne s’est pas qualifiée. La Pulga n’a donc plus de match en club au programme avant la reprise de la saison prochaine en janvier 2024. Plusieurs clubs, voire plusieurs pays, commençaient à se frotter les mains afin de tenter de recruter l’Argentin en prêt. À l’époque, David Beckham avait signé à l’AC Milan pour des raisons similaires, tout comme Thierry Henry qui était revenu à Arsenal pour quelques mois seulement.

Seulement, le champion du monde ne devrait pas imiter ses deux aînés. D’après Sport, l’ancien joueur du FC Barcelone ne rejoindra pas un club saoudien cet hiver, ni la Catalogne le temps d’une pige. Son programme est en revanche déjà défini. Il entamera d’abord une tournée commerciale avec son club en Chine. La franchise floridienne négocie encore des matchs avec des équipes locales. Et puis, il y a bien sûr l’Argentine avec qui il jouera les prochaines rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2026 (Paraguay et Pérou les 13 et 18 octobre, puis Uruguay et Brésil les 17 et 22 novembre). Viendront ensuite les fêtes de fin d’année, puis la reprise de la saison prochaine.