John Textor veut vendre l’un de ses clubs pour acheter une équipe de Premier League

Malgré les échecs de Botafogo lors du dernier championnat du Brésil et la descente de Molenbeek en deuxième division belge, John Textor n’a pas réalisé que de mauvaises choses avec ses clubs lors des derniers mois. En effet, alors que Crystal Palace s’est parfaitement redressé en Angleterre sous l’égide d’Oliver Glasner, l’OL a réalisé une remontée historique en Ligue 1 avec Pierre Sage. Mais voilà, businessman aguerri, l’Américain est avant tout là pour les affaires. Et selon The Athletic, Textor serait déterminé à vendre le club londonien pour racheter Everton.

Interrogé par le média anglophone, ce dernier a d’ailleurs déclaré sa flamme au club de la Mersey : «Everton représente le meilleur du football anglais : les luttes, la gloire, le besoin. J’adore le fait que ce soit hors de Londres. Tout le monde devrait vouloir acheter Everton dès maintenant. C’est à ce genre de club que je fais référence, où le risque et la récompense de votre relation et de votre communauté sont si grands et où vous pouvez entrer, faire des promesses et les tenir. Serait-ce génial de ramener l’un de ces grands clubs anglais vers une sorte de gloire ? Nous étudions également d’autres opportunités et nous n’avons pas besoin de sortir directement de Palace pour nous lancer dans quelque chose. Ce serait une erreur. Je soupçonne que le problème avec Everton est qu’il ne sera pas disponible au moment où nous serons prêts. Vous ne pouvez pas posséder deux clubs dans une même ligue et nous n’allons pas précipiter la situation à Palace, quelle que soit la qualité d’une autre opportunité.»