PSG, EdF : l’annonce forte de Désiré Doué sur le Golden Boy 2025

Désiré Doué s’est illustré par ses performances remarquées qui pourraient bien le placer parmi les favoris pour le Golden Boy 2025. Cette distinction, décernée par le quotidien italien Tuttosport, récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. La présence de Doué dans cette liste prestigieuse soulignerait son potentiel et l’impact de ses prestations avec le Paris Saint-Germain et désormais avec l’Equipe de France. Interrogé à ce sujet après la victoire de la France contre la Croatie, l’ancien Rennais n’a pas caché sa motivation.

«J’ai conscience, mais voilà. Ça passe par le travail. Et surtout ce que je vais faire avec mon club, le plus important c’est de bien terminer la saison. Il y a encore des mois bien chargés. Donc il faudra performer collectivement et aller chercher les trophées», a-t-il expliqué en zone mixte. Comme on dit, il n’y a plus qu’à enchaîner les performances et les trophées en cette fin de saison.