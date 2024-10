Le Real Madrid en veut terriblement à France Football

Vexé et boudeur après avoir appris que Vinicius Junior n’allait pas remporter le Ballon d’Or 2024, le Real Madrid a boycotté la cérémonie de remise. Un manque de classe qui n’est pas passé inaperçu dans le monde du football, même si la plupart des observateurs s’accordent pour dire que Vinicius Jr méritait d’être sacré. Marca indique de son côté que la Casa Blanca tentait à préciser qu’elle n’en veut absolument pas à Rodri, un joueur qui, précisons-le, est dans le viseur des Merengues.

En revanche, Madrid en veut terriblement à France Football et fait savoir que les récompenses du journal français ne valent désormais plus rien à leurs yeux. Étonnant, mais ce n’est pas tout. Les Merengues voient également le partenariat entre FF et l’UEFA pour ce trophée comme une marque de défiance en raison des relations compliquées avec l’instance dirigeante du football européen. Bref, dans ce concours toujours aussi sujet à polémiques, on a vu de meilleurs perdants…