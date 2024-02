La réponse cash du Barça à l’intérêt du PSG pour Gavi

C’est une nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre aux quatre coins du vieux continent. Après avoir tranché sur son avenir, Kylian Mbappé a tenu parole en informant son président, Nasser Al-Khelaïfi, qu’il quitterait le Paris Saint-Germain en fin de saison et donc à l’issue de son contrat. Si tout porte à croire que la vedette parisienne évoluera sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine bien qu’aucun accord n’ait été encore trouvé entre le principal intéressé et la Maison Blanche, le club de la capitale dispose de quelques mois pour préparer l’avenir sans le Bondynois.

La suite après cette publicité

Dès lors, le champion de France en titre a clairement annoncé la couleur. En profitant de l’argent généré par le départ de l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 (20 buts), le PSG entend procéder à une véritable restructuration de son effectif en privilégiant le recrutement de joueurs à fort potentiel, investis et tournés vers le collectif. Outre la perspective de voir débarquer des éléments à vocation offensive, le PSG songe également à renforcer son milieu de terrain. Outre les noms de Joshua Kimmich et de Bernardo Silva, déjà lié aux Rouge et Bleu lors du mercato estival, celui de Gavi, dont le profil est apprécié par Luis Enrique, a été évoqué dans les couloirs du Parc des Princes.

À lire

Barça : Xavi s’énerve après une question sur Kylian Mbappé en conférence de presse

Le Barça ferme la porte à une vente de Gavi !

Mais selon les informations rapportées par Marca, le FC Barcelone se serait montré très clair dans ce dossier en indiquant que son milieu de terrain espagnol était intouchable. D’une part, le quotidien espagnol rapporte que le Barça n’a pas eu vent de l’intérêt officiel des Parisiens pour le natif de Los Palacios Y Villafranca. D’autre part, le champion d’Espagne en titre, bien qu’en proie à des difficultés sur le plan financier et constamment à la rechercher de liquidités, n’a aucunement l’intention de négocier son départ ou de sacrifier un joueur considéré comme l’avenir du club, malgré une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros.

La suite après cette publicité

Des déclarations qui s’inscrivent dans la lignée des propos tenus par Xavi, dithyrambique à l’égard de son protégé et qu’il considère comme une pièce maîtresse de l’équipe blaugrana. «C’est de la passion pure, de l’âme pure. Il affecte l’équipe et n’a que 18 ans. Le cœur qu’il y a met est incroyable. Gavi est un gars qui nous passionne tous. Il met de l’âme et du caractère. C’est le cœur de l’équipe. C’est exemplaire. C’est un leader né et cela vient de l’intérieur. La rage qui se dégage de lui est spectaculaire. Je ne me lasse pas de le louer. Ce garçon n’a pas de plafond de verre», déclarait l’Ibère, il y a quelques semaines. De son côté, le principal intéressé, qui se remet d’une grave blessure aux ligaments croisés du genou droit contractée en novembre dernier, ne s’est pas exprimé sur le sujet. Mais son avenir semble davantage s’écrire en Catalogne que dans la capitale française.