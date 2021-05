Mercato : l'AS Roma piste Wout Weghorst

Avec le possible départ d’Edin Dzeko cet été, la Roma va devoir lui trouver un remplaçant. Et les dirigeants de la Louve pourraient jeter leur dévolu sur Wout Weghorst (28 ans). D’après le Corriere dello Sport, le buteur de Wolfsbourg plaît particulièrement à Tiago Pinto et à José Mourinho.

La suite après cette publicité

Le quotidien italien rajoute que l'international néerlandais (4 sélections) ne serait pas contre un départ cet été malgré la qualification en Ligue des Champions de son équipe. L’attaquant néerlandais réalise une très bonne saison avec le club allemand (25 buts et 8 passes décisives cette saison) et est sur la short-list des Giallorossi en cas de départ de l’avant-centre bosnien de 35 ans qui intéresse le LA Galaxy.