Ldc : Mateu Lahoz arbitrera OL-Bayern

Pas de clubs espagnols en demi-finale de la Ligue des Champions, une première depuis 2007. Pourtant, l'Espagne sera tout de même représenté dans le dernier carré de la plus grande compétition européenne. Car l'arbitre du match entre l'OL et le Bayern Munich a été désigné, et il s'agira de Mateu Lahoz. Un arbitre expérimenté qui compte déjà 50 matchs aux deux niveaux européens.

L'Espagnol de 43 ans sifflera pour la troisième fois lors d'une demi-finale de C1 après les matchs aller entre Monaco et la Juventus il y a 3 ans et entre Tottenham et l'Ajax l'année dernière. Cette année, cela sera son 5e match de Ligue des Champions, après avoir notamment dirigé la victoire lyonnaise à Leipzig en phase de poules (2-0) et la défaite du PSG à Dortmund en 8e de finale. Arbitre reconnu dans son pays, il a aussi sifflé lors de grosses affiches de Liga comme le Clasico. Il est donc capable de gérer la pression.