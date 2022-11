Portugal - Ghana : les notes du match

La suite après cette publicité

Au tour d'un autre prétendant à la victoire finale de faire son entrer dans la compétition. Après le triste nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud un peu plus tôt dans la journée, le Portugal défiait le Ghana pour tenter de prendre la 1ère place du groupe H, et déjà une sérieuse option sur la qualification. Critiqué au pays, Fernando Santos envoyait au feu un 4-3-3 avec Danilo en défense centrale et une attaque emmenée par Joao Felix et Cristiano Ronaldo, soutenue par Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Le sélectionneur espérait là imiter la bande à Paulo Bento, vainqueur de ces mêmes Ghanéens en phase de poules lors du Mondial 2014.

Les frères Ayew étaient déjà là, et comme il y a 8 ans, l'aîné démarrait en pointe. Au Brésil, Ronaldo avait crucifié ses adversaires en fin de rencontre, et c'est encore qui se mettait en évidence dans ces premières minutes. Sans doute portée par A Portuguesa qui lui a mis les larmes aux yeux, la star s'illustrait par deux grosses situations gâchées, un contrôle un peu long face au gardien (9) et une tête hors du cadre (13e). Malgré ce bon début de match, le rythme retombait. La Seleção confisquait le ballon (70% du temps à la pause) sans avoir de grandes velléités offensives, la faute également à un adversaire concentré dans sa moitié de terrain.

Le record de CR7

La rencontre prenait carrément des allures de match de handball puisqu'à part ce but refusé logiquement au quintuple Ballon d'Or (31e), il n'y avait plus grand-chose à mettre sous la dent. Cela manquait cruellement de rythme pour inquiéter des Black Stars très défensifs. Ces derniers affichaient un visage plus conquérant au retour des vestiaires. Grâce à un bloc-équipe plus haut, ils s'offraient même une occasion avec cette frappe au ras du poteau de Kudus (55e). Le Portugal profitait des espaces libérés par cette prise de risque et finissait par obtenir un penalty très généreux après cette faute de Salisu sur CR7, qui se faisait justice lui-même (1-0, 64e), devenant au passage le premier joueur de l'histoire à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes.

Le Ghana n'avait pas non plus dit son dernier mot. Après une nouvelle tentative lointaine (72e), Kudus s'échappait côté gauche et déposait un centre pour André Ayew, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir en profitant de cette petite déviation de Danilo (1-1, 73e). Ce match devenait un peu fou car dans la foulée, le Portugal reprenait l'avantage par João Félix, lancé en profondeur dans le dos de Baba Rahman (2-1, 78e), puis même le large grâce à l'entrant Rafael Leão (3-1, 80e). Sans un arrêt de Zigi devant Ronaldo (82e), le score aurait même pu être plus large, d'autant que Bukari sur son premier ballon, a offert un petit suspense (3-2, 90e) dans les ultimes minutes. Dans la difficulté, la Seleção a atteint son objectif, avant de défier l'Uruguay dans 4 jours, pour une revanche du 8e de finale de 2018.

L'homme du match : Bruno Fernandes (8) : il a eu beaucoup de mal à rester calme avec les fautes à répétition des joueurs ghanéens, mais il s'est beaucoup projeté dans la surface pour ajouter du nombre sur les centres de ses partenaires. En seconde période, on a retrouvé celui qu'on connaissait, il a été le véritable maître à jouer de son équipe et a offert deux passes décisives, d'abord à Joao Felix (78e), puis à Rafael Leao (80e). Les deux n'ayant plus qu'à battre le gardien.

Portugal

Diogo Costa (5) : en première période, le dernier rempart portugais n'a pas eu grand-chose à faire à part rester vigilant sur les corners ghanéens. Il s'est distingué par une sortie à 35 mètres de ses buts et une remise parfaite pour Danilo (54e). Il s'interpose de très belle façon sur une mine de loin (72e). Il ne peut pas grand-chose sur le but d'André Ayew (73e). Il est aussi abandonné par ses coéquipiers sur le second but (89e). Il glisse de façon assez lunaire en toute fin de match qui aurait pu coûter cher (90e +9).

Joao Cancelo (3) : sa première période a été plutôt quelconque, notamment parce qu'on l'attend sur le plan offensif et que le jeu des siens penchait plutôt de l'autre côté. On l'a un peu plus vu en début de seconde période, mais il se heurtait aux défenseurs adverses et ne cessait de réclamer des coups francs à l'arbitre. Aux abonnés absents sur le but marqué par le Ghana (73e). Sur le second, c'est encore pire car il perd son duel (89e).

Ruben Dias (5) : moins titulaire à Manchester City, le défenseur central reste une valeur sûre, mais il semble manquer de rythme, en témoigne un corner bêtement concédé. Sinon, à l'image de son compère de la défense central, il a été monstrueux dans la couverture des espaces et dans les duels. Il se fait avoir comme un bleu sur l'égalisation d'André Ayew (73e).

Danilo Pereira (4,5) : replacé défenseur central sous Thomas Tuchel puis confirmé par Galtier cette saison à Paris, il a coupé beaucoup d'offensives adverses en première période. Il essaye tant bien que mal de contrer le centre amenant le but d'André Ayew en vain (73e). C'est lui qui récupère le ballon sur le but de Joao Felix (78e). Il est surpris par le centre sur le second but du Ghana (89e). Il récolte un carton en fin de match pour une faute au milieu de terrain.

Raphaël Guerreiro (5) : le gaucher du Borussia Dortmund s'est beaucoup montré offensivement en première période, les offensives portugaises passant beaucoup par son côté. Il a distillé quelques centres intéressants, mais qui n'ont pas abouti à un but. Il ne couvre pas bien l'axe sur l'égalisation d'André Ayew et arrive donc en retard (73e). Sur le second il arrive aussi trop tard sur le second but, même si ce n'est pas à lui de fermer la porte (89e).

Ruben Neves (3,5) : en club comme en sélection ces derniers temps, il est plutôt décevant. On ne le voit pas beaucoup et quand on le voit c'est pour les mauvaises raisons comme son début de seconde période où il perd un ballon qui aurait pu devenir dangereux sans l'intervention de Bruno Fernandes. Il est ailleurs sur l'égalisation d'André Ayew (73e). Remplacé par Rafael Leao (66e) , qui marque un but magnifique sur une ouverture de Bruno Fernandes (80e). Il a ensuite fait ce qu'il savait faire aussi, dribbler et porter le danger vers l'avant.

Bernardo Silva (6) : le milieu de terrain de City a servi de relais entre son milieu de terrain et son attaquant en dézonant et décrochant beaucoup. Précieux quand il fallait accélérer ou aérer le jeu au milieu de terrain. Il a donné beaucoup de lui-même pour essayer d'équilibrer le onze de Fernando Santos, sans pour autant se montrer offensivement. Quelque peu quelconque, remplacé par Joao Palhinha (88e) , qui a récupéré pas mal de ballons pour le peu de minutes qu'il a eues sur le terrain.

Bruno Fernandes (8) : voir ci-dessus

Joao Felix (6,5) : mal en point à l'Atlético, l'ancien de Benfica avait l'occasion de se refaire une santé. En première période, il ne s'est pas montré assez précis, ni dans sa finition, ni dans ses dernières passes pour permettre au Portugal d'ouvrir le score. Il est à la déviation sur le penalty obtenu par CR7. Ensuite, il a marqué le second but des siens d'un très joli ballon piqué (78e). Remplacé par Joao Mario (88e) , qui a fait parler son physique pour garder le ballon haut sur le terrain en fin de match.

Otavio (6) : ailier de poche, on l'a senti assez vif sur ses premières accélérations, il a mis en grande difficulté le latéral droit ghanéen sans toutefois parvenir à servir CR7 et Joao Felix dans les meilleures conditions. Il a beaucoup demandé en profondeur sur son côté, et c'était bien le seul. Remplacé par William Carvalho (56e) après avoir pris un coup au niveau de la cuisse. Le milieu de terrain a fait ce qu'il sait faire à savoir jouer simple. C'est lui qui confie le cuir à Bruno Fernandes sur le but de Joao Felix (78e).

Cristiano Ronaldo (6,5) : les larmes aux yeux pendant l'hymne national, on le sentait en mission. On l'a beaucoup vu en première période, tentant sa chance même dans des situations assez improbables. Il se fait refuser un but assez injustement pour une supposée faute. Il a obtenu un penalty, cette fois plutôt généreux, qu'il a lui-même transformé (64e). Il a quand même eu beaucoup de déchets avec neuf pertes de balles et seulement cinq duels remportés sur neuf joués. Remplacé par Gonçalo Ramos (88e), qu'on a pas franchement vu.

Ghana