Lens-OM : le héros Jonathan Gradit savoure

Ce dimanche soir, le RC Lens s’est imposé dans les derniers instants de la rencontre face à Marseille. Malgré une rencontre moribonde, les Artésiens ont pu s’en sortir avec les trois points grâce à un coup de casque salvateur de Jonathan Gradit. Solide ce soir, le défenseur de 30 ans a ainsi inscrit son premier but au stade Bollaert alors qu’il a rejoint les Sang et Or en 2019. Un moment qui restera gravé dans sa mémoire comme il l’a confié au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre : «c’est beaucoup d’émotion. C’est mon premier ici à Bollaert. Je savais pas trop quoi faire quand j’ai marqué (rires). C’est un souvenir qui restera gravé devant ma famille et devant ce public qui est présent pour moi depuis le début, ça fait plaisir. Je ne pense pas que ça a été un grand match. Sur un coup de pied arrêté, on arrive à faire la différence face à une belle équipe. On avait à cœur de repartir sur de bonnes bases. On est très content de pouvoir recoller au classement.»

Interrogé sur les raisons qui font que les Lensois réalisent un début de saison poussif, le natif de Talence pense savoir quelle est la raison derrière ces quelques trous d’air du Racing Club de Lens : «Les attentes ont-elles changé autour du RC Lens ? Oui, on l’avait senti déjà dans la deuxième partie de saison lors de l’exercice précédent. Mais cette saison avec la Ligue des champions, on est plus médiatisé. On sent qu’i y a une attente différente, surtout du public. Quand on habitue le club a remporté autant de matchs, les supporters veulent toujours que l’on rapporte les 3 points. C’est pas facile. On est beaucoup mieux depuis la 5e journée après avoir très mal débuté. On sent que depuis cette cinquième journée, ça va mieux. Peut-être on a eu un excès de confiance car on savait que la saison passée était parfaite. On a voulu revenir avec les mêmes intentions tout de suite mais ce n’a pas été le cas. Je pense que la remise en question était nécessaire et nous a fait du bien.»