Gerson aurait dit oui à l'OM !

La suite après cette publicité

C'est la rumeur du moment de côté de Marseille. Enfin, plutôt du côté du Brésil, où différents médias évoquent un intérêt plus que prononcé de l'Olympique de Marseille pour Gerson, le joueur de Flamengo qui avait notamment été à la Roma ces dernières années. Globo Esporte évoquait notamment une offre officielle de 25 millions d'euros vendredi soir. Un montant conséquent et presque irréaliste au vu des finances phocéennes, mais qui semble bien se confirmer...

L'édition brésilienne de Goal confirme cette proposition arrivée sur le bureau de Flamengo en provenance du sud de la France. Mais surtout, le média rapporte que le gaucher a déjà donné son feu vert pour que les deux clubs discutent et qu'un transfert puisse se concrétiser. Le joueur de 23 ans souhaite revenir en Europe et des émissaires de l'OM seraient déjà à Rio De Janeiro pour discuter avec leurs homologues brésiliens.

Flamengo est en position de force

Il s'agit d'une pétition de Jorge Sampaoli, séduit par le joueur qu'il connaît bien pour l'avoir suivi de très près lors de ses aventures brésiliennes. Seulement, comme c'était à prévoir, il va probablement falloir faire d'énormes efforts sur le plan financier côté phocéen. Si on évoquait 25 millions d'euros hier, Goal précise que Flamengo demanderait 30 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage sur une future vente.

Les dirigeants du Mengão savent que le joueur, auteur de 3 passes décisives et d'un but en 34 matchs de championnat, a une grosse cote et sont convaincus que d'autres offres probablement plus intéressantes pour eux arriveront sur la table d'ici l'ouverture du mercato estival européen. Les négociations vont donc se poursuivre dans les prochains jours, mais Pablo Longoria a visiblement bien l'intention de gâter Jorge Sampaoli !