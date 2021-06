FC Barcelone : Joan Laporta a choisi de garder Ronald Koeman mais...

La suite après cette publicité

Tout indique que Ronald Koeman restera coach du FC Barcelone la saison prochaine. Les dernières déclarations de Joan Laporta allaient dans ce sens, et la presse locale n'évoque aucune négociation avec un autre potentiel coach. Mieux encore, divers médias comme Sport affirment que la décision est prise et qu'elle sera communiquée de façon officielle ce jeudi.

Le tacticien néerlandais va donc vivre une deuxième saison à Barcelone. S'il y a eu une fin de saison un peu compliquée, et que sa gestion de l'équipe en cours de match a été critiquée, Koeman a aussi été acclamé par les fans et les observateurs pour de nombreuses raisons, comme la confiance accordée aux jeunes éléments de l'effectif. Il était également présenté comme assez proche de certains cadres, dont Lionel Messi. Mais comme l'explique la Cadena SER, il sera surveillé de très près par son président qui veut lui imposer certaines conditions.

Laporta impose un style à Koeman

Ainsi, Laporta a fait savoir à son entraîneur que la saison prochaine, il faudra jouer un jeu plus offensif, et qu'il devra aligner son équipe en 4-3-3. Un modèle plus proche du fameux Cruyffisme dont le nouveau président barcelonais se déclare fidèle admirateur. Pour lui, le dispositif tactique doit toujours rester le même et rester fidèle à la tradition de la maison. Il a notamment mis en avant l'exemple de l'équipe féminine du Barça, qui a remporté un triplé Liga-Coupe-LdC cette saison avec ce style de jeu très barcelonais.

Dans les discussions entre les deux hommes, Koeman a expliqué à Laporta que s'il a souvent misé sur le 3-5-2 cette saison, c'est en raison du profil des joueurs qu'il avait à disposition. Avec les arrivées en masse qui se profilent à Barcelone - dont celles de Wijnaldum et de Depay - l'ancien sélectionneur des Oranje aura de quoi faire. On notera qu'il a d'ailleurs accepté une baisse de ses émoluments et qu'il y aura une année supplémentaire en option. Une dernière réunion entre les deux têtes pensantes du Barça aura lieu dans les prochaines heures, afin de boucler cet accord et continuer de travailler sur la saison prochaine...