Toulouse propose un contrat à João Moutinho

Toulouse est réputé pour son recrutement tous azimuts depuis l'arrivée aux manettes de Damien Comolli. Et c'est en Major League Soccer que les pensionnaires du Stadium creusent une piste pour le poste de latéral gauche. Selon nos informations, le TFC a soumis une proposition de contrat à João Moutinho (24 ans).

En fin de bail avec Orlando City en décembre 2022, où il évolue depuis 2019 (69 rencontres toutes compétitions confondues, 3 buts et 5 passes décisives), le Portugais, formé au Sporting CP, souhaite revenir en Europe, et ce, malgré une proposition de prolongation de la franchise floridienne. Le défenseur dispose également de trois offres en Liga Bwin et d'une touche avec Venise, relégué en Serie B.