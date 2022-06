L'énorme budget d'Arsenal pour le mercato

Arsenal sort les grands moyens pour ce mercato. Il faut dire que la fin de saison fut ratée après avoir tout réussi ou presque jusqu'au sprint final. Tout s'est écroulé après l'enchaînement des 36es et 37es journées, deux défaites face à Tottenham, concurrent direct qui lui a finalement chipé sur le fil la fameuse 4e place qualificative en Ligue des Champions, et Newcastle faisant tomber le club de Londres à la 5e place.

Il y a encore de quoi avoir de nombreux regrets car longtemps les Gunners ont occupé le quatuor de tête au nez et à la barbe de leurs concurrents. Retrouver la C1 après des années d'absence aurait été bienvenu malgré un effectif inférieur sur le papier à Liverpool, aux deux Manchester ou encore à Chelsea, et même Tottenham. C'est donc par le mercato que la direction espère enfin franchir le cap et rattraper son retard.

Une enveloppe mercato à trois chiffres

Alexandre Lacazette est déjà parti libre à l'OL, Mattéo Guendouzi va rester à Marseille et Konstantinos Mavropanos à Stuttgart. Ces départs soulagent la masse salariale et offrent quelques liquidités (un peu moins de 20 M€) mais c'est surtout la direction qui rajoute une grosse enveloppe au bout. D'après les informations du Sun, les Gunners vont disposer d'un budget énorme pour recruter cet été.

Le média anglais parle d'un montant de 100 M£, soit 117 M€ pour satisfaire Mikel Arteta, qui a déjà fixé ses postes prioritaires pour renforcer son équipe : deux attaquants, un milieu de terrain axial et un latéral gauche. Avec un tel budget, on comprend mieux pourquoi les Gunners s'attaquant à Gabriel Jesus pour un transfert estimé entre 50 et 60 M€. Ils disposent de très gros moyens, rivalisent du point de vue économique avec tous les gros bras de Premier League.