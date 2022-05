Barrages Ligue 1 : l'AS Saint-Etienne tenue en échec à Auxerre

Après avoir terminé troisième de Ligue 2 et s'être défait de Sochaux aux tirs au but, l'AJ Auxerre jouait son deuxième match consécutif à domicile, cette fois-ci face à l'AS Saint-Etienne - 18e de Ligue 1 dans le cadre du match aller des barrages et ainsi déterminer quelle formation jouera dans l'élite du football français la saison prochaine. Invaincus depuis la mi-mars, les Bourguignons avaient l'occasion de mettre la pression sur les Verts à domicile avant de se déplacer au Chaudron dans trois jours. Les Stéphanois, qui n'ont plus connu la victoire depuis six matches, devaient se ressaisir pour garder sa place en première division.

Pour ce faire, Pascal Dupraz proposait un 4-3-3 avec un quatuor offensif mené par Crivelli en pointe, accompagné par Nordin, Aouchiche et Bouanga. Côté locaux, Jean-Marc Furlan faisait confiance à son meilleur buteur Charbonnier (17 buts en L2) devant ses deux milieux à vocation offensives Sakhi et Hein. En première période, Saint-Etienne mettait très vite la pression sur son adversaire, avec et sans ballon. Cette domination dans le premier quart d'heure se concrétisait par l'intermédiaire de Youssouf, qui trompait Léon d'une belle frappe à l'entrée de la surface (0-1, 15e).

Coaching gagnant à Auxerre

Malgré cette ouverture du score, l'AJA se remettait dans le sens du jeu et se procurait quelques occasions lors du premier acte, mais le manque de justesse dans le dernier geste et Paul Bernardoni (27e) empêchaient les locaux de remettre les compteurs à zéro. L'ASSE n'était pas loin de faire le break juste avant la pause, mais Nordin, finalement hors-jeu, déviait de la tête la tentative cadrée de Crivelli (40e). Au retour des vestiaires, Bouanga avait failli surprendre Léon mais Jubal rattrapait la sortie hasardeuse du portier auxerrois (51e). Si Saint-Etienne semblait gérer son avance, les vieux démons faisaient leur retour en défense...

Après l'heure de jeu, Auxerre se montrait clairement plus dangereux dans le camp adverse et mettait en danger une arrière-garde déjà fébrile en championnat (77 buts encaissés, 19e défense de L1). Autret lançait le premier avertissement, sans succès (56e), mais ses coéquipiers se faisaient surprendre en contre. Cependant, ni Camara, qui croisait trop sa frappe (72e), ni Khazri, qui percutait Léon (80e) ne parvenaient à doubler la mise. Cette inefficacité poussait les Auxerrois, qui égalisaient grâce à l'entrant Perrin. Le numéro 10, formé à l'OL, égalisait après un superbe enchaînement dans la surface (1-1, 86e). Une belle réaction de l'AJA, qui aura l'occasion d'aller chercher une montée à Geoffroy-Guichard dans trois jours. L'ASSE reste en ballotage favorable avec ce but inscrit à l'extérieur.