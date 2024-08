Brest : la déclaration inquiétante d’Eric Roy sur Pierre Lees-Melou

Après une saison historique et une qualification pour la Ligue des Champions, Brest s’attend à une année mouvementée. Et la première journée de Ligue 1 a montré à Eric Roy, s’il avait des doutes, que son équipe allait devoir lutter pour réussir à jouer sur les deux tableaux. Corrigé lourdement par l’OM (5-1), Brest n’a pas semblé être en mesure de rivaliser sur ce premier match. Et après la rencontre, Eric Roy avait pointé du doigt la faiblesse de son effectif.

En plus de réclamer des recrues avant la fin du mercato, le technicien français avait aussi souligné l’absence sur blessure de Bradley Locko et du meilleur joueur brestois de la saison dernière, Pierre Lees-Melou. Et lors de la conférence de presse du jour, Eric Roy a même semblé très inquiet pour son milieu de terrain. «Les douleurs de Pierre Lees-Melou sont incompréhensibles, il doit revoir le chirurgien qui l’a opéré la semaine prochaine», a-t-il lancé. Pas vraiment rassurant…