L1 : Adrien Rabiot répond sur les chances de titre de l’OM face au PSG

Présent dans Téléfoot, ce dimanche matin, après une très belle prestation réalisée contre le RC Lens (3-1), Adrien Rabiot a évoqué les chances de titre de l’OM en Ligue 1, notamment face au PSG. «Je ne sais pas, Paris a déjà pris de l’avance mais moi je suis un compétiteur, forcément j’aimerais bien aller gagner la Ligue 1, les supporters aussi mais on sait qu’économiquement rivaliser avec le PSG c’est compliqué, il faut être réaliste», a ainsi reconnu le milieu olympien.

Et d’ajouter : «déjà se qualifier en Ligue des Champions, ça sera une bonne chose, après la saison est longue, il peut tout se passer mais il ne faut pas se tromper d’objectif». Pour rappel, après sa victoire face aux Sang et Or, l’Olympique de Marseille pointe à la troisième place du classement, à trois points de l’AS Monaco et à 9 longueurs du rival parisien.