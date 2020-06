VfB Stuttgart : Mario Gomez prend sa retraite

Clap de fin pour Mario Gomez. L'attaquant de 34 ans a joué ce dimanche le dernier match de sa carrière. Une rencontre entre le VfB Stuttgart et Darmstadt, dernière journée de 2. Bundesliga, au cours de laquelle il a marqué. Malgré une défaite (3-1), le VfB termine deuxième au classement et valide ainsi sa promotion en Bundesliga. Un scénario rêvé pour le club allemand, qui a tenu à remercier comme il se doit celui qui a marqué 110 buts sous ses couleurs. « Mario est l'un des meilleurs attaquants allemands depuis de très nombreuses années. Non seulement c'est un grand footballeur, mais c'est aussi un super gars », a déclaré Thomas Hitzlsperger, le directeur sportif des Rouges, dans le communiqué du club.

Après la rencontre, Mario Gomez s'est lui aussi exprimé sur cette dernière, si spéciale. « J'ai toujours rêvé après une si belle carrière, que je n'aurais pas pu imaginer, de rendre quelque chose au VfB à la fin de celle-ci et de la terminer ici. Je suis extrêmement reconnaissant envers le VfB et je suis ravi de pouvoir dire au revoir avec ce grand succès (la promotion). C'était ma dernière mission. Aujourd'hui, il y a eu un ou deux moments où j'ai eu les larmes aux yeux. L'explosion émotionnelle a été énorme, malgré le coronavirus et malgré le fait qu'aucun fan ne soit autorisé à être dans le stade. » Celui qui a porté le maillot de la Mannschaft à 78 reprises, pour 31 buts inscrits, a été porté en héros par ses coéquipiers après le match. Sa carrière a débuté en 2004, avec le VfB. Il aura porté le maillot du Bayern Munich, de la Fiorentina, de Besiktas et de Wolfsburg. Au total, 543 matches pour 283 buts. Des statistiques dignes d'un grand attaquant. Il totalise également neuf titres, dont la Ligue des Champions remportée avec le Bayern en 2013.