Jürgen Klopp perd ses nerfs après une question sur Diego Simeone

Liverpool s'est imposé sur la pelouse de l'Atlético de Madrid ce mardi soir (2-3, 3e journée de Ligue des Champions). Au coup de sifflet final, Diego Simeone est rentré en trottinant aux vestiaires, ignorant la main tendue par Jürgen Klopp sur le bord de la touche. Interrogé à ce sujet en zone mixte après la rencontre, le manager allemand des Reds a perdu ses nerfs, accusant le journaliste de vouloir monter l'affaire en épingle.

«J'étais énervé ? Ah bon. Quand ? C'est plutôt votre question qui m'énerve», a-t-il lancé avant de poursuivre, remonté. «J'ai voulu lui serrer la main, il n'a pas voulu. Je peux comprendre ça, il était en train de courir pour rentrer aux vestiaires. Il est émotionnel, moi aussi et vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous voulez en faire toute une histoire». Pour rappel, avant la rencontre, les deux hommes s'étaient échangé quelques amabilités en conférence de presse.

