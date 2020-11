Le début de saison cauchemardesque du FC Barcelone

Ce dimanche soir, tout le monde attendait que le FC Barcelone de Ronald Koeman montre de quoi il est capable. Mais cette saison, les clubs de Madrid ne lui réussissent pas vraiment. Le 24 octobre dernier, les Blaugranas s'étaient inclinés sur le score de trois buts à un face au Real au Camp Nou et hier, ils affrontaient l'Atlético de Madrid, au Wanda Metropolitano, et sont repartis avec zéro point.

En toute fin de première période, Correa envoyait Carrasco en orbite. Le Belge voyait arriver Ter Stegen, à près de 45 mètres de ses buts, sortir un peu n'importe comment, l'effaçait, avant d'envoyer le cuir dans le but vide (45e+3). Ce sera le seul but de la rencontre et une nouvelle défaite pour le Barça, qui réalise d'ailleurs son pire début de saison depuis l'année 1991. Et dire qu'on pensait les problèmes résolus…

Se rappeler de Johan Cruyff

À l'heure actuelle, le Barça est dixième du championnat espagnol avec onze petites unités (trois victoires, deux nuls et trois défaites) à neuf points de la Real Sociedad, qui jouera ce dimanche à Cadix et qui comptera alors deux rencontres jouées en plus. Toutefois, lors de cette fameuse année 1991, la fin a été plus joyeuse que les débuts. Et c'est peut-être pour cela qu'il faut attendre la fin du bal pour payer les musiciens.

Il y a donc près de 30 années, le Barça était coaché par un certain Johan Cruyff et comptait 11 points après huit journées. Lors de cette saison, ils ont quand même fini champions d'Espagne et encore mieux, ils ont remporté la Coupe des Clubs Champions (C1) sur un but de… Ronald Koeman, l'actuel entraîneur. Après un été tout bonnement affreux et des polémiques dans tous les sens, le Barça, lors de ce samedi soir cauchemardesque à tout point de vue, a peut-être vécu le point culminant de ses malheurs. Tout vient à point à qui sait attendre doit se dire Ronald Koeman.