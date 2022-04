BL : Fribourg s'impose à Francfort et met la pression sur Leipzig

Entre son match nul obtenu jeudi dernier face au FC Barcelone en quart de finale aller d'Europa League, et son match retour au Camp Nou jeudi prochain, l'Eintracht Francfort (9e) de l'ancien gardien du PSG, Kevin Trapp, accueillait ce dimanche l'équipe surprise de cette saison en Bundesliga, Fribourg (5e), défait par le Bayern Munich le week-end dernier. Au match aller, l'Eintracht s'était imposé 2 buts à 0 sur le terrain de Fribourg. Pour cette rencontre, Olivier Glasner n'effectuait que 2 changements par rapport au onze de départ qui avait tenu tête au Barça, avec les titularisations de Rode et Hauge en lieu et place de Jakic et Kamada. En début de match deux militants interrompaient le jeu en s'attachant aux poteaux de buts, avant que les deux équipes ne disputent une rencontre plutôt équilibrée qui tourna à l'avantage de Fribourg.

En effet, ce sont les joueurs de Fribourg qui rentraient aux vestiaires avec l'avantage, après avoir ouvert le score (27e) grâce au huitième but en championnat de l'international italien (6 sélections), Vincenzo Grifo. Cependant dès le début de la seconde période, Filip Kostic, habituellement passeur décisif, remettait les deux équipes à niveau, bien servi par Hauge après une belle action collective (54e). Petersen redonnait ensuite l'avantage à Fribourg d'une tête bien reprise après un coup-franc de Gunter (69e). En fin de match, Kamada pensait remettre les équipes à niveau mais son but a été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu (87e). Avec cette défaite, Francfort voit ses espoirs de qualification européenne en fin de saison s'amoindrir tandis que Fribourg revient à égalité de points avec Leipzig en attendant le match de ces derniers face à Hoffenheim en début de soirée.