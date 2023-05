Jürgen Klopp risque gros après son coup de folie, le FC Barcelone veut jouer un sale tour au Real Madrid

Klopp peut prendre cher

En Angleterre, on a eu le droit à une sacrée journée de Premier League avec un choc entre Liverpool et Tottenham qui s’est soldé par une victoire à l’arraché des Reds (4-3). Au-delà du scénario fou, ce qui fait réagir ce matin, ce sont les réactions des deux entraîneurs Jürgen Klopp et Ryan Mason ! Comme le placarde The Daily Telegraph sur sa Une, c’était «la rage des managers à Anfield», hier après-midi. «Klopp pourrait être poursuivi par la FA après avoir accusé l’arbitre d’avoir un parti pris contre Liverpool lors de la bataille des prétendants à la Ligue des champions. L’entraîneur des Spurs, Mason, demande des explications aux officiels sur l’absence de carton rouge à Jota après un tacle à Skipp.» Bref, c’était tendu hier à Anfield. La réaction de Klopp qui a couru puis a célébré de façon très véhémente devant le 4e arbitre, avant de se blesser, fait les gros titres de la presse britannique. L’Allemand a été plus loin en conférence de presse comme le reprend The Guardian car il rappelé que Liverpool avait : «une histoire et que celle-ci devait être respectée. Klopp était en colère contre l’arbitre après le scénario fou de Jota et la victoire tardive.» Mais le Daily Mirror explique que le manager des Reds risque gros après son coup de sang : «Klopp risque une action en justice après avoir frappé l’arbitre Tierney à la suite d’une victoire folle sur les Spurs en fin de match», rapporte le tabloïd. Et oui, comme l’indique de son côté le Daily Express : «Klopp va devoir s’expliquer» après sa réaction sulfureuse.

Gabriel Veiga affole l’Espagne

En Espagne, c’est du mercato qui fait l’actualité. Et c’est une révélation de LaLiga qui fait la couverture de Marca ce matin : Gabri Veiga ! Et il y a de l’intérêt pour le milieu offensif du Celta de Vigo, rapporte le quotidien madrilène. «Madrid, très intéressé, a déjà fait des démarches pour le recruter.» Mais attention, le média précise que le Barça veut jouer un sale tour au Real en se mêlant à la lutte pour le recruter. «Le Real a beau avoir de l’avance dans ce dossier, le club madrilène redoute l’intérêt de l’ennemi barcelonnais, surtout si Messi ne revient pas cet été ! Surtout, que le joueur de 20 ans voit Liverpool, les deux Manchester et le Bayern être aussi sur les rangs.» Bref, Gabri Veiga ne manque pas de prétendants !

Titre reporté en Italie

En Italie, ça jouait aussi hier et un joueur fait la Une de la Gazzetta dello Sport, c’est Lautaro Martinez qui se déchaîne comme le placarde le journal au papier rose. «Un parfum de derby et l’Inter se déchaîne. Il retrouve les sensations avec Lukaku et renverse la Lazio (3-1)». Mais surtout, ce qui est important en Serie A, c’est que le titre du Napoli est repoussé ! Et oui, les Partenopei ont concédé le nul (1-1) face à la Salernitana ! Pour le Corriere dello Sport, le «Scudetto est reporté», met en avant le quotidien. Il peut venir mercredi ou jeudi. Pour Spalletti : «La fête sera plus belle». Enfin, un mot sur la Juventus qui ne peut plus gagner rapporte Tuttosport avec ce nul (1-1) sur la pelouse de Bologne. «Les problèmes demeurent» pour le quotidien turinois.