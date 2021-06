Euro 2020 : l’incroyable but contre son camp de Dubravka face à l’Espagne

Alors qu’il avait pourtant renvoyé un penalty d’Alvaro Morata pour permettre à son équipe de conserver le 0-0 en début de rencontre (12e), le gardien slovaque Martin Dubravka a été coupable d’une grossière bourde qui a permis à l’Espagne de trouver la faille.

La suite après cette publicité

Le gardien de Newcastle qui avait été sauvé par la barre quelques secondes plus tôt, a tout simplement boxé le ballon dans sa propre cage. Une grosse erreur qui pourrait coûter cher à son équipe.

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇸🇰🇪🇸 #SVKESP

🤯🤯🤯 OH LE BUT WTF DE L'ESPAGNE !!!!!!

😅 Sarabia frappe sur la barre, Dubravka rate sa claquette et envoie le ballon dans son but !https://t.co/jnngv3I6CQ