La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022

Une étape importante. Ce vendredi, France Football a levé le voile sur l'identité des finalistes du Ballon d'Or 2022. Ils sont au nombre de 30 à se disputer ce prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur du monde sur une saison. Une première dans l'histoire du Ballon d'Or, puisqu'il s'agit du premier décerné après la réforme adoptée par nos confrères de FF le 11 mars dernier. La plus haute distinction personnelle de ce sport sera donc décernée, le 17 octobre prochain au Théâtre du Châtelet, à l'heureux élu au regard d'une saison entière (à savoir 2021-2022), et non plus sur une année civile.

La suite après cette publicité

C'est d'ailleurs probablement ce qui a exclu Lionel Messi, lauréat de l'édition précédente et sextuple Ballon d'Or, de cette liste. L'Argentin, absent tout comme son coéquipier au PSG Neymar, paye sa première année timorée dans l'Hexagone. En revanche, Karim Benzema, vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions avec le Real Madrid, tout en ayant terminé en tête du classement des buteurs de ces deux compétitions (27 réalisations en Espagne, 15 sur la scène européenne), est bel et bien présent.

Qui d'autre que Benzema ?

L'international français demeure l'immense favori pour cette édition 2022, la 66ème dans l'histoire. D'autant plus que l'ancien Lyonnais, encore buteur lors de la Supercoupe d'Europe mercredi, a remporté la Ligue des Nations avec les Bleus. Personne ne semble en mesure de contester la victoire finale de KB9, qui a fait parler la poudre à 44 reprises (plus 15 passes décisives) au total en 46 matchs lors du précédent exercice. À noter la présence de trois autres Français dans cette liste finale (Christopher Nkunku, Kylian Mbappé et Mike Maignan), ou encore celles de Cristiano Ronaldo ou encore Erling Haaland.

Les potentiels futurs vainqueurs du Ballon d'Or féminin, du Trophée Yachine (meilleur gardien) et du Trophée Kopa (meilleur jeune) ont également été révélés au grand jour ce vendredi. Tout comme chez les hommes, quatre joueuses figurent parmi les 30 finalistes pour le Ballon d'Or 2022 féminin (Renard, Bacha, Diani et Katoto). Chez les jeunes, Eduardo Camavinga est le seul représentant tricolore. Enfin, Gianluigi Donnarumma, lauréat du Trophée Yachine l'année dernière, est lui le grand absent de cette édition 2022 concernant le meilleur gardien de la saison 2021-2022.

La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022

Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

Rafael Leão (Portugal, AC Milan)

Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern Munich)

Christopher Nkunku (France, RB Leipzig)

Mohamed Salah (Égypte, Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre, Liverpool)

Vinicius Jr (Brésil, Real Madrid)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Luis Diaz (Colombie, Porto puis Liverpool)

Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City)

Casemiro (Brésil, Real Madrid)

Heung-min Son (Corée du Sud, Tottenham)

Fabinho (Brésil, Liverpool)

Karim Benzema (France, Real Madrid)

Mike Maignan (France, AC Milan)

Harry Kane (Angleterre, Tottenham)

Darwin Núñez (Uruguay, Benfica puis Liverpool)

Phil Foden (Angleterre, Manchester City)

Sadio Mané (Sénégal, Liverpool puis Bayern Munich)

Sébastien Haller (Côte d'Ivoire, Ajax puis BvB)

Luka Modrić (Croatie, Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Allemagne, Chelsea puis Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)

Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

Dušan Vlahović (Serbie, Fiorentina puis Juventus)

Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool)

João Cancelo (Portugal, Manchester City)

Kylian Mbappé (France, PSG)

Erling Haaland (Norvège, BvB puis Manchester City)

Revivez l'annonce en direct