Real Madrid - Francfort : les notes du match

Et de un ! Le Real Madrid a commencé la saison comme il avait fini la dernière, sur les chapeaux de roues. Le club de la capitale espagnole tient son premier trophée de la saison après sa victoire 2 à 0 contre l'Eintracht Francfort. Les deux buts du match ont été marqués par David Alaba en première période suite à un corner (37e) après un superbe arrêt de Kevin Trapp puis c'est Benzema qui a fait le break et éteint les derniers espoirs des Allemands après un bon travail de Vinicius et une erreur de main du gardien allemand (65e). Grâce à ce but, le prolifique attaquant français dépasse Raul (323) et prend la deuxième place dans le classement des buteurs de la Maison Blanche avec 324 brindilles.

Tout n'a pourtant pas été si facile pour le Real Madrid, bousculé par l'Eintracht Francfort durant les premières minutes de la rencontre. Mais la Casa Blanca a peu à peu pris le match à son compte pour ne plus le lâcher. Le score aurait pu être plus sévère, si la barre transversale n'avait pas repoussé la tentative de Casemiro. Après avoir sauvé ses équipiers à plusieurs reprises, Kevin Trapp a scellé l'issue de la rencontre en se trouant sur le 2e but du Real Madrid.

l'homme du match : Casemiro (8) : le milieu défensif brésilien a montré à quel point il était encore très important dans l'équilibre de son équipe. Alors que son équipe souffrait défensivement en début de rencontre, il a souvent compensé en comblant les espaces dans le dos de sa défense. Passeur décisif d'une remise astucieuse pour David Alaba (37e), il a montré toute sa détermination sur plusieurs actions comme lorsqu'il récupérait par trois fois le ballon en moins de 30 secondes (50e). Et il ne passait pas loin de s'offrir un but à l'heure de jeu, mais sa frappe fracassait la barre. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons dans l'entrejeu. Une prestation XXL du Brésilien.

Real Madrid

Courtois (7) : dans la continuité de la saison dernière, Courtois a encore une fois été impérial sur sa ligne. Après avoir lâché une très belle parade (12e) sur une action qui sera finalement jugée hors-jeu, le gardien belge s'imposait en face-à-face contre Kamada (14e) avant d'encore une fois d'être très vigilant devant Knauff (25e). Une prestation de grande classe encore une fois.

Carvajal (5) : le latéral droit espagnol a semblé en difficulté pendant une bonne trentaine de minutes sur son couloir droit. C'est d'ailleurs de ce côté que Francfort a eu le plus d'espaces et a donc eu la possibilité de se montrer dangereux plusieurs fois. Il s'est bien repris par la suite. Remplacé par Rudiger à la 85e.

Militão (6,5) : le défenseur central brésilien, préféré à Antonio Rudiger sur le papier, a répondu présent ce mercredi soir. Si par moment, il n'a pas semblé très coordonné avec Carvajal sur le côté droit, sa vitesse et son sens de l'anticipation lui ont permis de rattraper quelques actions (22e). Au retour des vestiaires, il a encore élevé son niveau de jeu.

Alaba (5,5) : comme la saison dernière, David Alaba a dégagé une grande sérénité aussi bien avec que sans ballon. Précieux dans la relance, il a bien géré les attaquants de Francfort même si par moment, il a eu quelques écarts de concentration. Il a d'ailleurs ouvert le score en profitant d'une belle remise de Casemiro.

Mendy (5) : si Carlo Ancelotti avait décidé de tester Rudiger sur le couloir gauche lors de la préparation, c'est bien Ferland Mendy qui était titulaire ce mercredi soir face à Francfort. Physiquement un peu en dessous, le Français est petit à petit monté en puissance et a souvent combiné avec Vinicius. Mais on l'a senti encore un peu léger sur le plan athlétique pour tenir pendant 90 minutes. Heureusement pour lui, Casemiro a géré les espaces dans son dos.

Kroos (5,5) : comme à son habitude, l'international allemand est le Madrilène ayant touché le plus de ballons, ayant réussi le plus de passes. Pourtant, s'il a encore une fois géré le tempo du match, il a commis quelques erreurs au niveau du placement qui ont permis à Francfort de se créer des occasions. Heureusement sans conséquence pour son équipe. Remplacé par Tchouameni à la 85e. L'international français n'a pas eu l'occasion de se montrer.

Casemiro (8) : voir ci-dessus

Modric (6): le meneur de jeu croate n'a pas montré son meilleur visage ce soir, mais même comme ça, il a pu assurer le minimum et bonifier des ballons pas forcément évidents. Dans l'impact et à la récupération, on l'a senti en dessous sur ce match. Mais globalement, c'est une prestation intéressante. Remplacé par Rodrygo à la 66e. Le jeune attaquant brésilien a eu des espaces en fin de match mais a souvent fait les mauvais choix.

Valverde (4,5) : positionné dans le couloir droit de l'attaque madrilène, le polyvalent milieu uruguayen a été plutôt décevant et loin de ce qu'il est capable de proposer habituellement. Offensivement, il a été très discret et il n'a pas spécialement apporté dans le secteur défensif puisque Carvajal a souvent été exposé en première période notamment. Il a été largement mieux lorsqu'il s'est repositionné dans le cœur du jeu. Remplacé par Camavinga à la 76eme. Le Français n'a pas eu le temps de s'illustrer réellement.

Benzema (7) : le capitaine madrilène a mis du temps à s'illustrer dans cette rencontre et a dû décrocher souvent pour commencer à se mettre en confiance. Toujours précieux dans la conservation du ballon, il a fini par être décisif juste avant la m-temps. C'est lui qui dévie parfaitement le ballon sur le corner qui amène le but d'Alaba. En confiance, il ne passait pas loin de faire le break, mais sa frappe passait tout proche du but de Kevin Trapp (40e). Il ne finissait pas y aller de son petit but d'une belle frappe qui trouait le portier allemand (66e). Un but qui venait récompenser son bon match et qui lui permettait de devenir le deuxième meilleur buteur du club devant Raul (323) et derrière CR7 (450).

Vinicius Jr (7) : le Brésilien, très en jambes sur son couloir gauche, n'a pas tardé à s'illustrer dans cette rencontre avec des dribbles toujours très dévastateurs. Il ne passait pas loin d'ouvrir le score peu après le quart d'heure de jeu, mais sa frappe était sauvée sur la ligne par Tuta (17e). Quelques minutes plus tard, sa frappe surpuissante était repoussée de justesse par Kevin Trapp en corner. Un corner qui permettait d'ailleurs au Real d'ouvrir le score. Kevin Trapp l'empêchait ensuite de faire le break d'une nouvelle parade impressionnante (55e). Remuant, il offrait le but du break à KB9 sur un joli centre (71e)

Francfort