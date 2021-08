OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet après Saint-Etienne

Auteur d'une solide prestation ce samedi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Saint-Etienne (3-1). Après la rencontre, Dimitri Payet (34 ans) s'est exprimé et a loué le recrutement de la direction phocéenne, cet été.

«Le public a répondu présent, nous aussi. On a bien joué, on a donné du plaisir aux supporters et on en a pris, c'est une belle soirée ce soir. J'aime mettre mes partenaires dans les meilleures conditions possibles. Dans mon rôle de faux neuf, je prends énormément de plaisir. (...) C'est toujours mieux de jouer au ballon avec des vrais joueurs.» Le mercato de l'OM est plus que convaincant dans ce début de saison.