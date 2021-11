FC Barcelone : Lionel Messi a envoyé un message à Xavi

Vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises avec l'international argentin, Xavi Hernández a révélé, lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, qu'il aurait adoré entraîner Lionel Messi (34 ans). «Bien sûr que j'aurais aimé l'entraîner. Comme Samuel Eto'o ou Ronaldinho», a-t-il expliqué ce lundi.

La suite après cette publicité

Alors que La Pulga est aujourd'hui au Paris Saint-Germain depuis l'été dernier, le nouvel entraineur blaugrana a révélé que Lionel Messi l'avait félicité pour son nouveau poste. Le numéro 6 emblématique du Barça a insisté sur le fait qu'«avec Messi, j'ai de l'amitié, il m'a écrit et m'a souhaité bonne chance, il est le meilleur joueur du monde et de l'histoire de ce club». Mais malgré son émotion au moment d'évoquer son ex-partenaire, Xavi Hernández a rappelé que «nous ne l'avons plus et nous ne pouvons plus penser aux joueurs qui ne sont pas là». Une nouvelle ère pour Xavi...