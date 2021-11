Xavi dévoile son plan pour redorer le blason du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le début d'une ère glorieuse ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les supporters du FC Barcelone, qui voient en Xavi Hernandez un potentiel Pep Guardiola bis. Défenseur convaincu du jeu de position et maître à jouer de l'équipe de l'actuel coach de Manchester City pendant les plus belles années de l'histoire récente du club, l'ancien numéro 6 barcelonais faisait ses premiers pas dans son ancien, et nouveau, stade. À l'occasion d'une présentation ouverte au public, qui a accueilli le Catalan à bras ouvert, il a pu tenir ses premiers mots devant les journalistes catalans. Le natif de Terrassa a notamment dévoilé ce qu'il prépare pour remettre le club là où il doit, selon lui, être.

« J'ai une idée très claire, avec de l'exigence, des règles, travailler à fond, et convaincre les joueurs pour obtenir des résultats. On nous jugera sur les résultats, mais on va essayer de bien jouer pour que les résultats arrivent. Mon but, c'est d'aider les joueurs. Il y en a qui ont la pression, je le vois depuis l'extérieur. On va les aider sur le plan personnel et professionnel. On doit être plus professionnels que jamais, il faut améliorer ça. On travaillera très dur. C'est un projet sur le moyen-long terme », a lancé le Catalan.

Retrouver une équipe agressive

Lors de ses différentes réponses, Xavi Hernandez a beaucoup insisté sur la notion d'équipe, et sur la volonté de créer un véritable groupe autour d'une idée de jeu. « On veut être très intenses, agressifs et récupérer le ballon dans la moitié de terrain de l'adversaire. On veut être une équipe qui donne tout sur le terrain. Je veux jouer avec des ailiers très ouverts. On a de quoi faire des variantes pour utiliser des systèmes différents. [...] On doit être un bloc. Que tout le monde soit à l'aise en défense comme en attaque. J'ai une très bonne relation d'amitié avec les capitaines. Il y a des moments où ça ne se passera pas comme prévu et ils doivent avoir ce leadership, on leur donnera beaucoup de pouvoir. [...] Plus que le système, c'est l'idée qui compte, le modèle. Presser haut, ne pas spéculer, créer plus d'occasions que l'adversaire. A Al-Sadd on jouait en 3-4-3 parce qu'on dominait beaucoup, ici, on peut commencer sur un 4-3-3 et ensuite passer en 3-4-3 ou en 3-5-2 », a ajouté le nouveau coach blaugrana. Il a aussi été interrogé sur le timing de son arrivée, lui qui avait déjà refusé le poste par le passé.

« Les deux premières fois, en janvier, on ne le sentait pas, j'avais besoin de plus de marge, sur le plan familial comme professionnel. Ensuite, ce fut en été, il y avait des élections, et beaucoup de doutes, ce n'était pas le meilleur moment. Ensuite, Joan m'a appelé, c'est le meilleur président de l'histoire du Barça pour moi, et c'était le moment ». S'il a refusé les comparaisons avec Guardiola, qu'il a tout de même encensé, et n'a pas vraiment voulu parler mercato, Xavi promet déjà du spectacle aux supporters barcelonais !