EdF : Didier Deschamps évoque un "non-match" des Bleus

L’année 2024 débute mal pour les Bleus. Ce samedi, l’équipe de France affrontait l’Allemagne en amical au Groupama Stadium. Surpris d’entrée de jeu par l’ouverture du score de Florian Wirtz, les Bleus ont tenté de relever la tête en première période avant de s’incliner une seconde fois au retour des vestiaires face à une Mannschaft dominatrice dans tous les compartiments du jeu (0-2). Lucide, Didier Deschamps a estimé que la défaite était méritée au regard du visage affiché par son équipe même s’il n’a pas voulu accabler personnellement ses joueurs.

«On n’y était pas, c’est évident, avec ce que demande un match de haut niveau comme celui d’aujourd’hui et ce qu’ont proposé les Allemands. Quand on voit notre début de match avec ce but où on est l’arrêt… On a mis un petit quart d’heure à rentrer dans la partie, mais ce n’est pas intentionnel. On n’avait pas tous les ingrédients. On peut parler de la tactique avec des choses qui peuvent mieux fonctionner. Est-ce qu’on avait les moyens de mieux faire ? Peut-être pas, pas avec ces intentions-là face à une équipe d’une telle qualité. Là, ils ont fait les choses mieux que nous alors qu’ils étaient sur une série négative, comme en septembre dernier. Dans l’engagement, l’agressivité, on était en-dessous», a reconnu le technicien basque au micro de TF1. Il faudra désormais réagir face au Chili…