PSG : Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement

Dans le cadre de la 38ème et ultime journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, d'ores et déjà sacré champion de France, accueille le FC Metz et tentera de terminer sa saison sur une bonne note. Une rencontre anecdotique sur le plan comptable pour les Parisiens mais qui pourrait cependant être la dernière de Kylian Mbappé, annoncé du côté du Real Madrid.

Absent de l'entraînement collectif, jeudi, se contentant d'un travail en salle, le champion du monde 2018 a cependant fait son retour aux côtés de ses coéquipiers ce vendredi selon les dernières informations révélées par RMC Sport. Après s'être échauffé avec le groupe, l'ancien Monégasque a ensuite débuté des exercices en individuel.

