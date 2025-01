Énorme coup de froid pour le mercato du Real Madrid

Le Real Madrid est une véritable machine à cash. Hier, le cabinet Deloitte a publié son rapport annuel concernant les finances des meilleurs clubs de football de la planète. L’occasion d’établir un classement des 20 écuries ayant généré le plus de revenus lors de la saison précédente. Et sans grande surprise, c’est le Real Madrid qui grimpe sur la plus haute marche du podium. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, le club madrilène a réalisé un chiffre d’affaires de 1,0455 milliard d’euros. Mais bien que ses caisses soient remplies, notamment grâce à la billetterie ou encore au merchandising, la Casa Blanca ne compte pas faire de folies.

Pourtant cet hiver, les Merengues se sont penchés sur le mercato, eux qui n’aiment pas forcément investir durant le mois de janvier. Mais les nombreuses blessures en défense, notamment dans l’axe et au poste de latéral droit, a changé la donne. Ainsi, les Merengues ont avancé leurs pions pour recruter un remplaçant à Dani Carvajal, blessé pour un petit moment. Rapidement, le nom de Trent Alexander-Arnold est sorti du chapeau. En fin de contrat à Liverpool l’été prochain, l’Anglais est un élément encore jeune et très bon à son poste selon les scouts madrilènes. Il y a quelques jours, le Real Madrid a accéléré sur ce dossier et a trouvé un accord avec TAA pour une arrivée libre l’été prochain.

Le Real Madrid recalé par Liverpool

Une information dévoilée par Josep Pedrerol, proche de Florentino Pérez, dans l’émission El Chiringuito. «Si c’est impossible qu’Arnold dise non au Real Madrid ? Je pense qu’il y avait un joueur à l’époque (Steven Gerrard) qu’ils auraient vraiment bien aimé avoir… mais il n’est pas venu. Et tu le connais mieux que moi. Donc c’est déjà arrivé». Le présentateur vedette a également ajouté que les Madrilènes sont prêts à recruter le latéral droit dès ce mois de janvier si les Reds acceptent une proposition comprise entre 25 et 30 M€. Marca parle plutôt de 20 à 25 M€. Ce qui est beaucoup pour un élément libre dans moins de 6 mois. Mais le besoin est urgent pour Carlo Ancelotti, qui s’appuie sur Lucas Vazquez ou qui bricole à ce poste.

Décidé à faire un effort financier pour recruter l’Anglais de 26 ans cet hiver, le Real Madrid a reçu une réponse claire de la part de Liverpool. En effet, Marca explique que le club de la Mersey ne vendra pas son joueur cet hiver 2025. Il est quasi impossible qu’il signe en janvier. Bien qu’il soit libre en fin de saison, Arne Slot et son club comptent sur lui pour atteindre leurs objectifs en Premier League ainsi qu’en Ligue des champions. Ils privilégient l’aspect sportif à l’intérêt financier. Le Real Madrid va donc devoir patienter jusqu’à cet été et s’appuyer sur des ressources internes. A moins que les dirigeants décident de se lancer sur une piste d’appoint pour cet hiver. Mais ce n’est pas le style de la maison blanche.