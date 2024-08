Arsenal : la folle idée de Mikel Arteta pour la préparation de ses joueurs

Une idée lunaire. D’après The Athletic, Mikel Arteta a embauché secrètement des pickpockets professionnels. À la fin d’un repas organisé avec l’effectif d’Arsenal, ces derniers sont apparus pour s’emparer des téléphones et des portefeuilles des joueurs. Plusieurs d’entre eux se sont retrouvés avec des objets de valeur volés. L’objectif de l’entraîneur espagnol était d’enseigner à ses joueurs l’important d’être prêts et vigilants à tout moment.

La suite après cette publicité

Une idée assez loufoque qui montre l’importance prise par Arteta depuis son arrivée sur le banc londonien en 2019. En cinq ans, il a remporté trois trophées avec Arsenal : une Coupe d’Angleterre (2020) et deux Community Shield (2021 et 2024). Il a également permis aux pensionnaires de l’Emirates Stadium de retrouver la Ligue des champions, la saison passée. Après avoir terminé deuxième de Premier League sur les deux dernières saisons, le coach de 42 ans va tenter d’enfin mettre un terme à l’hégémonie de Manchester City et de son ancien mentor, Pep Guardiola. Pour ce qui est, pour le moment, sa dernière année de contrat.