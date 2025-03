Marcus Thuram se considère parmi les meilleurs attaquants du monde

Si son histoire avec les Bleus peine toujours à décoller, Marcus Thuram a su s’affirmer comme une pointure européenne en club. Depuis sa signature à l’Inter Milan la saison dernière, l’international tricolore (29 sélections, 2 buts) empile les buts et les grands matchs. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’attaquant de 27 ans a évoqué son évolution depuis ses débuts en professionnel. S’il dit ne pas encore avoir atteint son "prime", il estime faire partie aujourd’hui des 10 meilleurs attaquants du monde.

«Te délivrer un classement comme ça, à chaud, des meilleurs attaquants du monde, c’est trop vaste. (…) Mais si à travers ta question, tu me demandes si je considère que je fais partie des 10 meilleurs attaquants du monde, personnellement, oui, je suis persuadé, juge l’ancien attaquant de Sochaux, Guingamp ou Mönchengladbach. Pourquoi? Car, aujourd’hui, à 27 ans, je suis à ma troisième saison en tant qu’attaquant de pointe. Je développe beaucoup de choses, j’ai fait du chemin. Je maîtrise de mieux en mieux le poste. Et j’ai la chance d’apporter en tant que numéro 9, ce que je parvenais à apporter dans les couloirs. (…) Comment devenir le numéro 1 ? En continuant à travailler, en continuant à se poser les bonnes questions, en continuant à réfléchir. Je veux devenir de plus en plus intelligent dans le jeu, car c’est ce qui différencie les bons joueurs et les meilleurs joueurs.»