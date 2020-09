PSG : Eric Maxim Choupo-Moting ne veut pas prolonger !

« Pour le moment non il n’y a pas d’accord. Je ne peux rien dire. Mes agents sont en train de travailler. J’ai confiance en eux. Il y a contact, mais je ne peux rien dire. Pour le moment je m’entraîne et j’attends ici depuis la maison. Tout le sait que j’aime le PSG. Depuis deux ans, j’aime vraiment, mais je ne peux en dire plus ». Tels étaient les propos du buteur camerounais vendredi dernier dans un entretien accordé à beIN Sports.

De quoi confirmer les négociations entre le Paris Saint-Germain et son entourage pour un nouveau contrat du côté du champion de France, alors que le bail qui liait les deux parties avait expiré au terme de la Ligue des Champions. Tout portait à croire que Thomas Tuchel allait pouvoir compter sur l'ancien de Stoke City pour au moins une saison supplémentaire...

Pas d'entente sur la durée du contrat

Mais voilà que selon les informations de RMC Sport, il ne devrait finalement pas signer de nouveau contrat. Les négociations entre le club et le joueur se sont tendues, notamment parce qu'aucun accord n'a été trouvé sur la durée de ce nouveau contrat. Le PSG lui proposait une saison supplémentaire, alors que le numéro 17 en voulait au moins deux. L'international camerounais va donc se chercher un nouveau club où il pourra signer un bail plus long que celui qui lui a été proposé par la formation francilienne.

Reste maintenant à voir où réussira à rebondir Eric-Maxim Choupo-Moting. Une mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel, qui attendait une prolongation de celui qui est entré dans le cœur des Parisiens après ce but face à l'Atalanta en quarts de finale de Ligue des Champions. Et probablement un nouveau poste à renforcer pour Leonardo...