PSG : Eric Maxim Choupo-Moting fait le point sur son mercato

Le PSG avait un visage plutôt inhabituel à Lens ce jeudi où il a d'ailleurs été battu (1-0). En pointe, pas de Kylian Mbappé ni de Mauro Icardi, tous les deux récemment testés positifs à la covid-19. C'est le tout jeune Arnaud Kalimuendo qui était titulaire. Le joueur formé au club s'est plutôt bien défendu pour sa première chez les professionnels. En revanche, pour le champion de France, la présence d'un jeune sortant tout droit du centre de formation et sans expérience peut interroger.

La suite après cette publicité

Car il faut bien le dire, il n'y a pas d'autre attaquant pour le moment, ce qui fait un peu tâche quand on veut jouer sur tous les tableaux et notamment en Ligue des Champions. L'un des héros du Final 8 Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) n'est plus là. Du moins pour le moment car l’international camerounais a fini par convaincre Leonardo de revoir sa position à son sujet. Apprécié par Tuchel, l'ancien de Schalke n'a toujours pas prolongé mais ça discute toujours, comme il l'a confirmé dans un entretien accordé à BeIN Sports ce vendredi soir.

Choupo-Moting : «pour le moment non il n’y a pas d’accord»

«Pour le moment non il n’y a pas d’accord. Je ne peux rien dire. Mes agents sont en train de travailler. J’ai confiance en eux. Il y a contact mais je ne peux rien dire. Pour le moment je m’entraîne et j’attends ici depuis la maison. Tout le sait que j’aime le PSG. Depuis deux ans, j’aime vraiment mais je ne peux en dire plus», a reconnu le joueur qui affirme donc que pour le moment, il n'y a rien de fait. La conclusion du deal n'est pas pas si chaude que cela, alors que la rencontre face à l'OM se profile (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

Ça sera donc sans l'international camerounais (55 sélections, 15 buts) qui utilisera tout de même le "on" pour évoquer les chances parisiennes dans cette rencontre. Malmené par les supporters, il est finalement entré dans leur cœur au soir du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta. Reconnu pour son investissement auprès du groupe alors qu'il n'avait qu'un statut de remplaçant, Choupo-Moting espère bien faire son retour. Mais pour cela, il faut un accord...