Pepe Reina va s'engager à la Lazio

Après le Napoli et le Milan AC, Pepe Reina aurait trouvé un autre club italien jouant le haut du classement où il pourrait obtenir le poste de gardien numéro 2. Prêté pour six mois à Aston Villa par le Milan AC, le portier espagnol a participé à 12 matchs de Premier League.

L'ancien gardien des Reds notamment aurait trouvé un nouveau point de chute : la Lazio. Selon Sky Sports, le portier de désormais 37 ans va s'engager pour deux saisons avec le club de la capitale italienne. Il va donc passer du statut de doublure Gianliugi Donnarumma à celui de doublure de Thomas Strakosha, mais dans une équipe qui disputera la Ligue des Champions l'an prochain, contrairement au Milan.

